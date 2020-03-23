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Cep telefonu kullananlara büyük şok! Google'dan uyarı! Eğer bir tanesi bile yüklüyse... Hemen silin...

Google'dan cep telefonu kullananlara büyük uyarı geldi. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. Günümüzde sürekli gelişen teknolojiyle çağımız insanının en çok kullandığı aletlerin başında akıllı cep telefonları listede başı çekiyor. Akıllı telefonlar ise android tabanlı işletim sistemlerine sahip ve bu işletim sistemleri için özel olarak hazırlanmış yazılımdır. Mobil uygulama sürekli kendini güncellemesi gerekir, mobil uygulamayı hangi sistemde çalıştırmak istiyorsanız ona göre kodlamanız gerekmektedir.





23.03.2020 16:49 - Son Güncelleme: 23.03.2020 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





