Cep telefonlarında devrim gibi yenilik! Bundan böyle SIM kartlar...

Teknoloji her yıl çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bundan yaklaşık 30 yıl önce hayatımıza giren cep telefonları, o günden bu yana adeta evrim geçirdi. Önce antenlerine veda eden cep telefonları, ardından küçüldü. Ardından tuşların yeri dokunmatik ekranlar aldı, internet ve kamera gibi birçok yeni özelliğe merhaba dedi. O telefonlarda şimdi de SIM kartlarla ilgili devrim gibi bir yenilik yaşanacak. İşte detaylar...

29.12.2019 07:36 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





