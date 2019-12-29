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Cep telefonlarında devrim gibi yenilik! Bundan böyle SIM kartlar...

Teknoloji her yıl çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bundan yaklaşık 30 yıl önce hayatımıza giren cep telefonları, o günden bu yana adeta evrim geçirdi. Önce antenlerine veda eden cep telefonları, ardından küçüldü. Ardından tuşların yeri dokunmatik ekranlar aldı, internet ve kamera gibi birçok yeni özelliğe merhaba dedi. O telefonlarda şimdi de SIM kartlarla ilgili devrim gibi bir yenilik yaşanacak. İşte detaylar...

29.12.2019 07:36 - Son Güncelleme:
Cep telefonlarında devrim gibi yenilik! Bundan böyle SIM kartlar...

SIM kartlar yolun sonuna geliyor; artık telefonlarda bakın ne görmeye başlayacağız! Bildiğiniz her şeyi unutun...

Cep telefonlarında devrim gibi yenilik! Bundan böyle SIM kartlar...

Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Apple, son olarak iPhone XS serisi telefonlarıyla dikkat çekmişti. Bu telefonların en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisi oldu.

Cep telefonlarında devrim gibi yenilik! Bundan böyle SIM kartlar...

Bugünlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler için, eSIM en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor.

Cep telefonlarında devrim gibi yenilik! Bundan böyle SIM kartlar...

eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor.

Cep telefonlarında devrim gibi yenilik! Bundan böyle SIM kartlar...

İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler:
eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.

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