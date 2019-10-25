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Bu uygulamalar telefonunuzda varsa hemen silin! (Telefonlara yüklenmemesi gereken en tehlikeli uygulamalar)

Son yıllarda cep telefonları hayatımızın anını kolaylaştırıyor. Banka işlemlerinden alışverişe varana kadar birçok şey artık tek tıkla halledilebiliyor. Bu durum dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Siber Güvenlik Uzmanları, cep telefonuna yüklenen uygulamalar aracılığı ile dolandırıcıların bilgilerinizi ele geçirebildiklerine dikkat çekerek bazı uygulamalar konusunda uyardı. İşte iPhonelarda ve Android telefonlarda olmaması gereken o uygulamalar...

25.10.2019 11:42 - Son Güncelleme: 25.10.2019 11:42
Bu uygulamalar telefonunuzda varsa hemen silin! (Telefonlara yüklenmemesi gereken en tehlikeli uygulamalar)

iPhone'lara ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulamaların her şeyinizi çaldığı ortaya çıktı. İşte görür görmez silmeniz gereken o uygulamalar...

Bu uygulamalar telefonunuzda varsa hemen silin! (Telefonlara yüklenmemesi gereken en tehlikeli uygulamalar)

RTO Vehicle Information
EMI Calculator & Loan Planner
File Manager – Documents

Bu uygulamalar telefonunuzda varsa hemen silin! (Telefonlara yüklenmemesi gereken en tehlikeli uygulamalar)

Smart GPS Speedometer
CrickOne – Live Cricket Scores
Daily Fitness – Yoga Poses

Bu uygulamalar telefonunuzda varsa hemen silin! (Telefonlara yüklenmemesi gereken en tehlikeli uygulamalar)

FM Radio – Internet Radio
My Train Info – IRCTC & PNR
Around Me Place Finder

Bu uygulamalar telefonunuzda varsa hemen silin! (Telefonlara yüklenmemesi gereken en tehlikeli uygulamalar)

Easy Contacts Backup Manager
Ramadan Times 2019
Restaurant Finder – Find Food

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