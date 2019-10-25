Bu uygulamalar telefonunuzda varsa hemen silin! (Telefonlara yüklenmemesi gereken en tehlikeli uygulamalar)

Son yıllarda cep telefonları hayatımızın anını kolaylaştırıyor. Banka işlemlerinden alışverişe varana kadar birçok şey artık tek tıkla halledilebiliyor. Bu durum dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Siber Güvenlik Uzmanları, cep telefonuna yüklenen uygulamalar aracılığı ile dolandırıcıların bilgilerinizi ele geçirebildiklerine dikkat çekerek bazı uygulamalar konusunda uyardı. İşte iPhonelarda ve Android telefonlarda olmaması gereken o uygulamalar...

25.10.2019 11:42 - Son Güncelleme: 25.10.2019 11:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





