Bu uygulamalar telefonunuz için gizlilik tehdidi oluşturabilir! Okumadan onaylayanın başı yanar! Kişisel veriler ele geçirilirse...
Dünyada milyarlarca kişi tarafından gün içerisinde aktif olarak kullanılan akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi oldu. Bilindiği üzere akıllı telefonlarda pek çok uygulamayı yükledikten sonra karşımıza gizlilik sözleşmesi çıkabiliyor. Küçük puntolarla yazılmış olan bu kullanıcı sözleşmelerini pek çok kişi okumadan onaylıyor. Öyle ki kullanıcı sözleşmesini kabul etmek aynı zamanda kişisel bilgilerin işlenmesine de yol açıyor. Bu konuda önemli açıklamalar yapan uzmanlar verilerin izinsiz paylaşmanın suç olduğununun altını çiziyor.
Bu uygulamalar telefonunuz için gizlilik tehdidi oluşturabilir. Okumadan onaylayanın başı yanar. Kişisel veriler ele geçirilirse... Dünyanın her geçen gün dijitalleştiği çağımızda kişisel verilerin koruması bir o kadar zorlaşmaya başlıyor. Hemen hemen her kullanıcının karşısına birçok uygulamada gizlilik sözleşmesi çıkıyor. Bu sözleşmeler çoğu kullanıcı tarafından genelde okunmadan onaylanıyor. Ancak bu kullanıcı sözleşmeleri kullanıcılar için tehdit unsuru olabiliyor. Ancak uzmanlar verilerin izinsiz kullanılmasının suç olduğunu ifade ediyor.
Hemen hepsi kullanıcıların kişisel verilerini elde etmek adına oluşturulan birer tuzak gibi. Özellikle telefon ve tabletlere indirilen mobil uygulamaların kurulumu öncesi dayatılan gizlilik sözleşmesi, kullanıcılar için adeta birer tehdit unsuru.
Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise "Bu gizlilik sözleşmesinin içerisinde sizden alınan kişisel verilerin telefon numaranız olabilir, mail adresiniz olabilir, isminiz, soy isminiz olabilir ve adres bilgileriniz olabilir. Üçüncü kişilerle paylaşılabileceği, bunların ticari amaçlarla kullanılabileceği gibi bilgiler paylaşılıyor" diye konuştu.