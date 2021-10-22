Bu uygulamalar telefonunuz için gizlilik tehdidi oluşturabilir. Okumadan onaylayanın başı yanar. Kişisel veriler ele geçirilirse... Dünyanın her geçen gün dijitalleştiği çağımızda kişisel verilerin koruması bir o kadar zorlaşmaya başlıyor. Hemen hemen her kullanıcının karşısına birçok uygulamada gizlilik sözleşmesi çıkıyor. Bu sözleşmeler çoğu kullanıcı tarafından genelde okunmadan onaylanıyor. Ancak bu kullanıcı sözleşmeleri kullanıcılar için tehdit unsuru olabiliyor. Ancak uzmanlar verilerin izinsiz kullanılmasının suç olduğunu ifade ediyor.