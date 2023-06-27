Bu modeller iPhone 14’e taş çıkarır! Samsung, Xiaomi, Tecno, İnfinix, Vivo, Omix... 5.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar!

Bu telefonlar, iyi bir fiyat-performans dengesi sunan ve genel kullanım için tatmin edici özelliklere sahip modeller arasında yer alıyor. Bütçenizi fazla zorlamadan, uygun fiyata kaliteli bir telefon arıyorsanız bu modellere mutlaka göz atmalısınız. İşte fiyat / performans açısından en iyi akıllı telefonlar...