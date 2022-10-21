Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor! Whatsapp'ın bu hilesi sevgililerle, evlilerin arasını açacak!
Whatsapp kullanırken basit bir telefon ayarı yaparak mesajlar gönderilen mesaj okunsa bile okunmadı olarak görülebiliyor. Eşlerin arasını bozacak bu hal nasıl gerçekleşiyor inceleyelim.
21.10.2022 13:18 - Son Güncelleme: 21.10.2022 13:18
Günlük işlerin hallolmasında kullanıcıların hizmetinde olan program yararlı bulunduğu kadar zararları da vardır. Faydaları saymakla bitmeyen programın zararlarına bakalım. Whatsapp şahsi verilerin korunması adımında kullanıcılar bağlamında güvensiz bulunmaktadır. Bunun nedeni geride bıraktığımız sene ansızın gelen kullanıcı sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi fark etmeden bir çok kullanıcı onaylamıştır.