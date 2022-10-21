Artık telefona bakmadan mesajlar kabak gibi görülüyor! Whatsapp'ın bu hilesi sevgililerle, evlilerin arasını açacak!

Günlük işlerin hallolmasında kullanıcıların hizmetinde olan program yararlı bulunduğu kadar zararları da vardır. Faydaları saymakla bitmeyen programın zararlarına bakalım. Whatsapp şahsi verilerin korunması adımında kullanıcılar bağlamında güvensiz bulunmaktadır. Bunun nedeni geride bıraktığımız sene ansızın gelen kullanıcı sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi fark etmeden bir çok kullanıcı onaylamıştır.