Apple çöküyor mu? Uzmanlar kafaları karıştıran gerçekleri açıkladı

Trend yaratan birçok teknoloji ürününü bünyesinde barındıran Apple için, son dönemlerde işler pek iyi gitmiyor. Hisselerinde büyük bir düşüş yaşayan Apple'ın çöküp çökmeyeceği ise merak konusu. Peki Apple'da neler oluyor? Apple'da yaşanan düşüşün nedeni ne?

22 Kasım 2018 Perşembe, 15:46:02 Güncelleme: 16:09:23
Apple çöküyor mu? Uzmanlar kafaları karıştıran gerçekleri açıkladı

Bir trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi olan Apple, trend yaratan ürünlere, bazı ülkelerin merkez bankalarından daha fazla dolar rezervine ve dükkanlarının önünde kamp kuracak kadar sadık müşteri kitlelerine sahip.

Apple çöküyor mu? Uzmanlar kafaları karıştıran gerçekleri açıkladı

Fakat California merkezli şirketin hisseleri son haftalarda büyük değer kaybı yaşıyor. Şirketin hisseleri Ekim'de yüzde 20 değer yitirdi. Bu durum sektörün geri kalanını da etkiledi.

Apple çöküyor mu? Uzmanlar kafaları karıştıran gerçekleri açıkladı

180 dolar civarında gezinen hisse fiyatları sene başına göre yalnızca yüzde 2,3 yukarda. Peki Apple hisselerinin düşüşüne ne yol açtı? BBC Apple'daki düşüşün 4 nedenini belirledi.

Apple çöküyor mu? Uzmanlar kafaları karıştıran gerçekleri açıkladı

1. HİSSEDARLAR iPHONE SATIŞLARINDAN ENDİŞELİ

Apple Eylül ayında yeni ürünlerini tanıttı. Fakat bu ürünlerin yarattığı heyecanın satışlara da yansıyıp yansımayacağı belirsiz.

Son çeyrekte Apple'ın sattığı ürünleri sayısı yatay bir seyirdeydi ve şirketin yıllık yüzde 0-5 arasında öngördüğü yıl sonu ciro artış oranı yatırımcıları tatmin etmedi. Bu da sert bir satış dalgası tetikledi.

Apple çöküyor mu? Uzmanlar kafaları karıştıran gerçekleri açıkladı

Lumentum gibi Apple'ın bazı parça tedarikçilerinin üretimlerini azaltmaları, bu tip gelişmeleri yorumlamak zor olsa da endişeyi artırdı.

Apple da her çeyrekte ne kadar iPhone, iPad ve benzeri ürünler sattığını açıklama pratiğine son vererek piyasaları daha da endişelendirdi, saklayacak bir şeyleri olduğuna dair şüphelere yol açtı.

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