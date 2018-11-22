Apple çöküyor mu? Uzmanlar kafaları karıştıran gerçekleri açıkladı
Trend yaratan birçok teknoloji ürününü bünyesinde barındıran Apple için, son dönemlerde işler pek iyi gitmiyor. Hisselerinde büyük bir düşüş yaşayan Apple'ın çöküp çökmeyeceği ise merak konusu. Peki Apple'da neler oluyor? Apple'da yaşanan düşüşün nedeni ne?
22 Kasım 2018 Perşembe, 15:46:02 Güncelleme: 16:09:23
1. HİSSEDARLAR iPHONE SATIŞLARINDAN ENDİŞELİ
Apple Eylül ayında yeni ürünlerini tanıttı. Fakat bu ürünlerin yarattığı heyecanın satışlara da yansıyıp yansımayacağı belirsiz.
Son çeyrekte Apple'ın sattığı ürünleri sayısı yatay bir seyirdeydi ve şirketin yıllık yüzde 0-5 arasında öngördüğü yıl sonu ciro artış oranı yatırımcıları tatmin etmedi. Bu da sert bir satış dalgası tetikledi.
Lumentum gibi Apple'ın bazı parça tedarikçilerinin üretimlerini azaltmaları, bu tip gelişmeleri yorumlamak zor olsa da endişeyi artırdı.
Apple da her çeyrekte ne kadar iPhone, iPad ve benzeri ürünler sattığını açıklama pratiğine son vererek piyasaları daha da endişelendirdi, saklayacak bir şeyleri olduğuna dair şüphelere yol açtı.
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