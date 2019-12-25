Ve Galatasaray'da ilk veda! O ismi gözden çıkardı

Yeni sezon için oldukça iddialı transfer yapan ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da tüm hesaplar Ocak ayına göre yapılıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılılar'da yıldız isimle yollar ayrılacak. Daha önce Nzonzi, Seri ve Emre Mor ile yolları ayrılacağı iddia edilen Aslan'ın gözden çıkardığı isim bakın kim.

25.12.2019 10:24 - Son Güncelleme: 25.12.2019 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





