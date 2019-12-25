Ve Galatasaray'da ilk veda! O ismi gözden çıkardı
Yeni sezon için oldukça iddialı transfer yapan ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da tüm hesaplar Ocak ayına göre yapılıyor. Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılılar'da yıldız isimle yollar ayrılacak. Daha önce Nzonzi, Seri ve Emre Mor ile yolları ayrılacağı iddia edilen Aslan'ın gözden çıkardığı isim bakın kim.
25.12.2019 10:24
- Son Güncelleme: 25.12.2019 10:29
Galatasaray Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu.
"Bu karşılaşmanın ardından Fatih Terim, "Tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan 1 şutumuz var. Hep dışarı atmışız."
"Göztepe'yi 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Biz de bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz."
''HEPİMİZ BU BEDELİ ÖDEYECEĞİZ''
"Belki de en fazla bu maçta pozisyona girdik. Her türlüsüne girdik. Açıkçası hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Deneniyoruz, sınanıyoruz bu kesin."
"Yapacağımız tek şey, sabretmek. Sabır derken, başarmak için her zamanki gibi birlikteliğimizi sürdürmek ve çok çalışmak lazım." açıklamasında bulunmuştu.