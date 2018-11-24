Unutulmaz hakem hataları
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikasında Hüseyin Göçek'in penaltı düdüğü büyük tartışma çıkardı. Hüseyin Göçek'e tepkiler sosyal medyada artarken, Göçek'in eşi Ezgi Göçek kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hüseyin Göçek'in tartışmalı kararı akıllara futbolda verilen unutulmaz hakem hatalarını getirdi. İşte Türkiye'den ve dünyadan olay yaratan, unutulmaz hakem hataları.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 10:18:01 Güncelleme: 11:21:06
Üst üste gelen kötü sonuçlara Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek son veren Galatasaray, seyircisi önünde Atiker Konyaspor'a takıldı. Teknik direktörü ve yıldızları cezalı; önemli isimleri sakat olan Galatasaray maçta Uğur Demirok'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Skubic'in penaltı golüne engel olamayan Sarı Kırmızılar, 1 puana razı oldu. Sarı Kırmızılılar'ın sahasındaki beraberlik serisi 3 maça çıktı, penaltıya neden olan ve kırmızı kart gören Serdar Aziz, Beşiktaş ile haftaya oynanacak derbi maçı öncesi cezalı duruma düştü.
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