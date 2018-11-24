Unutulmaz hakem hataları

Üst üste gelen kötü sonuçlara Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek son veren Galatasaray, seyircisi önünde Atiker Konyaspor'a takıldı. Teknik direktörü ve yıldızları cezalı; önemli isimleri sakat olan Galatasaray maçta Uğur Demirok'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Skubic'in penaltı golüne engel olamayan Sarı Kırmızılar, 1 puana razı oldu. Sarı Kırmızılılar'ın sahasındaki beraberlik serisi 3 maça çıktı, penaltıya neden olan ve kırmızı kart gören Serdar Aziz, Beşiktaş ile haftaya oynanacak derbi maçı öncesi cezalı duruma düştü.