Türkiye günlerce bu aşkı konuştu! Ünlü şarkıcıyla... (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Türkiye'de forma giyen yerli ve yabancı pek çok futbolcunun yaşadıkları aşklar olay yarattı. Kimileri modellerle, kimileri şarkıcılarla yaşadıkları ilişkilerle çok konuşuldu. Bunlardan bazılarını sizler için derledik. İçlerinden bazılarına şaşıp kalmamak neredeyse imkansız. İşte Türkiye'den futbolcuların eşleri, sevgilileri ve olay yaratan eski sevgilileri...

21.03.2019 18:38 - Son Güncelleme: 21.03.2019 18:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





