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Türkiye günlerce bu aşkı konuştu! Ünlü şarkıcıyla... (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Türkiye'de forma giyen yerli ve yabancı pek çok futbolcunun yaşadıkları aşklar olay yarattı. Kimileri modellerle, kimileri şarkıcılarla yaşadıkları ilişkilerle çok konuşuldu. Bunlardan bazılarını sizler için derledik. İçlerinden bazılarına şaşıp kalmamak neredeyse imkansız. İşte Türkiye'den futbolcuların eşleri, sevgilileri ve olay yaratan eski sevgilileri...

21.03.2019 18:38 - Son Güncelleme: 21.03.2019 18:51
Türkiye günlerce bu aşkı konuştu! Ünlü şarkıcıyla... (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Türkiye günlerce bu aşkları konuştu. Kimisi birbirine çok yakıştırıldı, kimisinin nasıl tanıştıkları bile anlaşılamadı. Birçoğu geçmişte kalmış fakat hala akıllardan silinmeyen futbolcu aşklarını sizler için derledik. İçlerinden bazılarına şaşırmamak elde değil.

Arda Turan-Sinem Kobal

Türkiye günlerce bu aşkı konuştu! Ünlü şarkıcıyla... (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Sergen Yalçım-Melike İpek Yalova

Türkiye günlerce bu aşkı konuştu! Ünlü şarkıcıyla... (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Sinan Engin-Seda Sayan

Türkiye günlerce bu aşkı konuştu! Ünlü şarkıcıyla... (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Selim Soydan-Hülya Koçyiğit

Türkiye günlerce bu aşkı konuştu! Ünlü şarkıcıyla... (Futbolcuların eşleri ve sevgilileri)

Tanju Çolak-Hülya Avşar

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