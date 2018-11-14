Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı. Daha önce açıklanan aday kadroya dahil edilmeyen Mehmet Topal da bugün listeye eklendi. Kadroda bir sürpriz daha yaşandı. İşte A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna maçı aday kadrosu...

14 Kasım 2018 Çarşamba, 10:58:21 Güncelleme: 11:09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





