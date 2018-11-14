Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!
Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı. Daha önce açıklanan aday kadroya dahil edilmeyen Mehmet Topal da bugün listeye eklendi. Kadroda bir sürpriz daha yaşandı. İşte A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna maçı aday kadrosu...
14 Kasım 2018 Çarşamba, 10:58:21
Güncelleme: 11:09:13
KADRODA SÜRPRİZ!
A Milli Takımımız'ın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadroları açıklandı. Milli Takımımız'ın aday kadrosuna sürpriz bir isim davet edildi.
Mircea Lucescu, İsveç ve Ukrayna ile oynanacak maçların aday kadrosuna Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman'ı da dahil etti.
Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli Harun Tekin ve Mert Günok, Lucescu tarafından kadroya alınmadı.
Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor;