Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı. Daha önce açıklanan aday kadroya dahil edilmeyen Mehmet Topal da bugün listeye eklendi. İşte A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna maçı aday kadrosu...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 14:44:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





