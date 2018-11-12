Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı. Daha önce açıklanan aday kadroya dahil edilmeyen Mehmet Topal da bugün listeye eklendi. İşte A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna maçı aday kadrosu...

12 Kasım 2018 Pazartesi, 14:44:43
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Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımız'ın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadroları açıklandı.

Kadroda Başakşehir kalecisi Mert Günok ve Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'in tercih edilmemesi dikkat çekti.

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Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı

Alanyaspor'dan Merih Demiral ilk kez çağrılırken, diğer dikkat çeken isimler Bursaspor'dan Aytaç Kara, Rapid Wien'den Mert Müldür ve Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest oldu.

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Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı

Yusuf Yazıcı, Şener Özbayraklı ve Berkay Özcan, Milli Takım kadrosuna çağrılmayan isimler olarak dikkat çekti.

Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor;

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Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı

Gökhan Akkan

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Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı

Serkan Kırıntılı

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