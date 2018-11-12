Türkiye A Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu'nda karşılaşacağı İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı özel maçın kadrosu açıklandı. Daha önce açıklanan aday kadroya dahil edilmeyen Mehmet Topal da bugün listeye eklendi. İşte A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna maçı aday kadrosu...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 14:44:43
A Milli Takımımız'ın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadroları açıklandı.
Kadroda Başakşehir kalecisi Mert Günok ve Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'in tercih edilmemesi dikkat çekti.
Alanyaspor'dan Merih Demiral ilk kez çağrılırken, diğer dikkat çeken isimler Bursaspor'dan Aytaç Kara, Rapid Wien'den Mert Müldür ve Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest oldu.
Yusuf Yazıcı, Şener Özbayraklı ve Berkay Özcan, Milli Takım kadrosuna çağrılmayan isimler olarak dikkat çekti.
Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor;