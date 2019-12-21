GaleriSpor

Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 'fırtına'lar estiren Trabzonspor, derbi haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor bu haftadan 3 puanla çıkmak isterken bir yanda da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bordo-mavililerin teknik heyeti ilk bombayı patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti. Yıldız isim o daveti kabul etti ve uçaktan fotoğraf paylaştı. İşte gündem yaratacak transferin detayları...

21.12.2019 14:22 - Son Güncelleme: 21.12.2019 14:27
Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

Trabzonspor ara transfer sezonunun ilk bombasını patlattı.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

İyi bir sezon geçiren Trabzonspor, takımdaki eksik bölgeleri beklerken somut adımlar atmaya başladı.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken bordo mavililer, Ndiaye'yi transfer etmek adına tüm şartları zorluyor... Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü Stoke City ile de prensip anlaşmasına vardı.

EKONOMİK SIKINTILARI VAR

Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle bordo mavili kulübün teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

"KAP'TAN GEREKEN AÇIKLAMA YAPILIR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili ekibin gündeminde olduğu iddia edilen eski Galatasaraylı Badou Ndiaye hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer dedikodularını yalanlamayan Ahmet Ağaoğlu, transfer dönemine uzun bir süre olduğunu ifade etti ve gelişmelerin kesinlik kazanması halinde KAP'a açıklama yapılacağını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, "Transfere uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır." şeklinde konuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Terim 6 ismi kadroya almamıştı! Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti
Terim 6 ismi kadroya almamıştı! Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti