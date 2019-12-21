Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 'fırtına'lar estiren Trabzonspor, derbi haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor bu haftadan 3 puanla çıkmak isterken bir yanda da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bordo-mavililerin teknik heyeti ilk bombayı patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti. Yıldız isim o daveti kabul etti ve uçaktan fotoğraf paylaştı. İşte gündem yaratacak transferin detayları...

21.12.2019 14:22 - Son Güncelleme: 21.12.2019 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





