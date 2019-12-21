Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti! Ndiaye'den son dakika paylaşımı
Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 'fırtına'lar estiren Trabzonspor, derbi haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor bu haftadan 3 puanla çıkmak isterken bir yanda da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bordo-mavililerin teknik heyeti ilk bombayı patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etmişti. Yıldız isim o daveti kabul etti ve uçaktan fotoğraf paylaştı. İşte gündem yaratacak transferin detayları...
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken bordo mavililer, Ndiaye'yi transfer etmek adına tüm şartları zorluyor... Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü Stoke City ile de prensip anlaşmasına vardı.
EKONOMİK SIKINTILARI VAR
Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi.
"KAP'TAN GEREKEN AÇIKLAMA YAPILIR"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo mavili ekibin gündeminde olduğu iddia edilen eski Galatasaraylı Badou Ndiaye hakkında açıklamalarda bulundu.
Transfer dedikodularını yalanlamayan Ahmet Ağaoğlu, transfer dönemine uzun bir süre olduğunu ifade etti ve gelişmelerin kesinlik kazanması halinde KAP'a açıklama yapılacağını söyledi.
Ahmet Ağaoğlu, "Transfere uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır." şeklinde konuştu.