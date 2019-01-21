Tetteh'in menajeri Pavel Zika'dan Galatasaray açıklaması: Tetteh, Galatasaray ya da...

Galatasaray'ın forvet transferi için adaylarından biri olan Benjamin Tetteh için menajer Pavel Zika'dan açıklama geldi. Tetteh'in menajeri "Şu anda Galatasaray ve Sparta Prag anlaşmaya varmış değil ancak ödeme konusunda birbirlerine çok uzak değiller." dedi. Öte yandan 21 yaşındaki Benjamin Tetteh'in Galatasaray'a transfer olmak istediğini ve bu konuda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu kaydetti. İşte Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği detaylar...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 18:09:52 Güncelleme: 18:19:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





