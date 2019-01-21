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Tetteh'in menajeri Pavel Zika'dan Galatasaray açıklaması: Tetteh, Galatasaray ya da...

Galatasaray'ın forvet transferi için adaylarından biri olan Benjamin Tetteh için menajer Pavel Zika'dan açıklama geldi. Tetteh'in menajeri "Şu anda Galatasaray ve Sparta Prag anlaşmaya varmış değil ancak ödeme konusunda birbirlerine çok uzak değiller." dedi. Öte yandan 21 yaşındaki Benjamin Tetteh'in Galatasaray'a transfer olmak istediğini ve bu konuda fedakarlık yapmaya hazır olduğunu kaydetti. İşte Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği detaylar...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 18:09:52 Güncelleme: 18:19:00
Tetteh'in menajeri Pavel Zika'dan Galatasaray açıklaması: Tetteh, Galatasaray ya da...

Galatasaray'ın forvet transferi için Alan ve Pato ile birlikte 3. adayı olan Sparta Prag'ın golcüsü Benjamin Tetteh konusundaki son durumu menajer Pavek Zika aktardı.

Tetteh'in menajeri Pavel Zika'dan Galatasaray açıklaması: Tetteh, Galatasaray ya da...

İki kulübün görüşmelerde ciddi bir aşama katettiğini belirten menajer, Ganalı oyuncunun Galatasaray'a ya da İngiltere'ye gideceğini söyledi.

Tetteh'in menajeri Pavel Zika'dan Galatasaray açıklaması: Tetteh, Galatasaray ya da...

Sparta Prag'ın talepleriyle Galatasaray'ın teklifi arasında çok büyük fark olmadığını kaydeden Pavel Zika, "Şu anda Galatasaray ve Sparta Prag anlaşmaya varmış değil ancak ödeme konusunda birbirlerine çok uzak değiller.

Tetteh'in menajeri Pavel Zika'dan Galatasaray açıklaması: Tetteh, Galatasaray ya da...

Hafta içinde anlaşma olması da muhtemel. Tetteh, İstanbul'a ya da İngiltere'ye gidebilir" ifadelerini kullandı.

Tetteh'in menajeri Pavel Zika'dan Galatasaray açıklaması: Tetteh, Galatasaray ya da...

OYUNCU GALATASARAY'I İSTİYOR

Öte yandan 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede Galatasaray'a transfer olmak istediğini kaydettiği ve bu konuda fedakarlık yapmaya da hazır olduğunu söylediği ifade edildi.

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