Süper Lig'de tarihi akşam! 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu
Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonunda 20 hafta liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, Göztepe galibiyetiyle ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı. İşte Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ettiği anlardan objektiflere yansıyanlar...
15.05.2021 23:11
- Son Güncelleme: 16.05.2021 00:00
1984-1985 sezonunda ligi 50'şer puanla tamamlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde, 1985-1986'da Beşiktaş, 56 puanla Galatasaray'ın gol averajıyla önünde, 1992-1993'te Galatasaray, bu kez Beşiktaş'ı 66 puan ve averajla, 2010-2011'de ise Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 82'şer puanla tamamladığı ligde Fenerbahçe şampiyon oldu.