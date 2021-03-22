Süper Lig'de şampiyon kim olacak? 22 Mart 2021 güncel Süper Lig şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı. Lider Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede puanlar paylaşıldı. Galatasaray ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk ettiği mücadelede aldığı 4-3'lük mağlubiyetle birlikte zirve yarışında ağır yara aldı. Trabzonspor ise Ankaragücü engelini rahat bir skorla geçerek takibini sürdürdü. Zirvede oynanan bu maçlardan sonra İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarında dikkat çeken değişikliklere imza attı. Beşiktaş'ın oranı düşürülürken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranı ise yükseldi. Peki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor kim şampiyon olacak? İşte 31. haftanın ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları...

22.03.2021 16:11 - Son Güncelleme: 22.03.2021 16:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





