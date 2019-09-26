Spor yorumcuları Fenerbahçe - Galatasaray ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarını değerlendirdi
Spor Toto Süper Lig 6.haftasından iki kritik derbiye ev sahipliği yapacak. Bir yanda Galatasaray-Fenerbahçe diğer bir yanda Trabzonspor-Beşiktaş derbileri sporseverlere heyecan yaşatacak. Derbilerin sonucu ne olacak? Kim kazanacak, kim kaybecek? Zeki Uzundurukan, Serkan Korkmaz ve Kapsal ile derbileri masaya yatırdı. İşte futbolun duayen isimlerinin derbi tahminleri...
AZ FARKLA G.SARAY'I FAVORİ GÖRÜYORUM
Ev sahibi takım açısından derbinin daha önemli olduğu kanaatindeyim. Derbi istatistiklerine baktığımızda ev sahibi takımın, koşullardan bağımsız daha avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Galatasaray'ı çok az farkla favori görüyorum ama berabere bitme ihtimali de bana az gelmiyor. Tabii Fenerbahçe kazanırsa da hiç şaşırmam.
Hafta sonunda bence tansiyonu daha yüksek maç Trabzonspor- Beşiktaş derbisi olacak. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçının skoru tabii ki her iki takımın bütün sezonunu etkileyecek olumlu-olumsuz sonuçlar çıkaracaktır. Ama Trabzon-Beşiktaş maçının sonuçlarına göre ortaya çıkacak tezahürler daha sert, daha ağır ve daha derinlikli şeyler olacak.