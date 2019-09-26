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Spor yorumcuları Fenerbahçe - Galatasaray ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig 6.haftasından iki kritik derbiye ev sahipliği yapacak. Bir yanda Galatasaray-Fenerbahçe diğer bir yanda Trabzonspor-Beşiktaş derbileri sporseverlere heyecan yaşatacak. Derbilerin sonucu ne olacak? Kim kazanacak, kim kaybecek? Zeki Uzundurukan, Serkan Korkmaz ve Kapsal ile derbileri masaya yatırdı. İşte futbolun duayen isimlerinin derbi tahminleri...

26.09.2019 11:52 - Son Güncelleme: 26.09.2019 12:03
Spor yorumcuları Fenerbahçe - Galatasaray ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ: Derbiyi Galatasaray kazanırsa normalleşme sürecine girer. Berabere biterse iki tarafın zaiyatı büyük olmaz. Ama özellikle Galatasaray açısından kafalardaki soru işareti ve öz güven kaybı biraz daha güçlenebilir.

Spor yorumcuları Fenerbahçe - Galatasaray ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarını değerlendirdi

Fenerbahçe galip gelirse büyük bir sıçrama enerjisi ortaya çıkar. Deplasmanda ezeli rakibini de yendiği takdirde Ali Koç ve Ersun Yanal öncülüğündeki Fenerbahçe'nin yelkenleri rüzgarla dolar.

Spor yorumcuları Fenerbahçe - Galatasaray ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarını değerlendirdi

AZ FARKLA G.SARAY'I FAVORİ GÖRÜYORUM
Ev sahibi takım açısından derbinin daha önemli olduğu kanaatindeyim. Derbi istatistiklerine baktığımızda ev sahibi takımın, koşullardan bağımsız daha avantajlı olduğunu görebiliyoruz. Galatasaray'ı çok az farkla favori görüyorum ama berabere bitme ihtimali de bana az gelmiyor. Tabii Fenerbahçe kazanırsa da hiç şaşırmam.

Spor yorumcuları Fenerbahçe - Galatasaray ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarını değerlendirdi

Malatya maçındaki değişiklerin tamamı yardımcı hoca Levent Şahin'in değil Fatih Terim'indir. Bunun aksi ihtimalinin yüzde bir bile olmadığını düşünüyorum.

Spor yorumcuları Fenerbahçe - Galatasaray ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarını değerlendirdi

Hafta sonunda bence tansiyonu daha yüksek maç Trabzonspor- Beşiktaş derbisi olacak. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçının skoru tabii ki her iki takımın bütün sezonunu etkileyecek olumlu-olumsuz sonuçlar çıkaracaktır. Ama Trabzon-Beşiktaş maçının sonuçlarına göre ortaya çıkacak tezahürler daha sert, daha ağır ve daha derinlikli şeyler olacak.

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