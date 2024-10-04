Spor yazarları Beşiktaş- Eintracht Frankfurt maçını değerlendirdi: Beşiktaş iyi sinyaller vermiyor

OKTAY DERELİOĞLU- Bu yenilgiler moral bozar

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne kötü bir giriş yaparak Ajax karşısında 4-0'lık bir yenilgi almıştı. O nedenle E.Frankfurt maçı çok önemliydi.Maçtan önce kağıt üzerinde E.Frankfurt bir adım önde görünen taraftı. Son yıllarda istikrarlı bir ekip görüntüsü çizen Alman ekibi karşısında Beşiktaş'ın ne yapacağını ise herkes çok merak ediyordu. Beşiktaş, dünkü skorla Avrupa'da 2'de 0 çekti. Bu da başarısız bir görüntü veriyor ve moral bozuyor.