Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!

İşte ülkemizin büyük takımlarının transfer etmek için takip ettiği o oyuncular...

20 Ekim 2018 Cumartesi, 07:46:17 Güncelleme: 09:59:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





