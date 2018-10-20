Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
İşte ülkemizin büyük takımlarının transfer etmek için takip ettiği o oyuncular...
20 Ekim 2018 Cumartesi, 07:46:17
Güncelleme: 09:59:36
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Sezon sonunda sözleşmesi bitip, bonservissiz bir şekilde transfer olabilecek yıldız isimler heyecan yarattı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
İşte ülkemizin büyük takımlarınında takip ettiği o oyuncular:
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Diego Godin- Atletico Madrid
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya yıldızları!