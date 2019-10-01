Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklama!
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, gündeme geldiği eski takımı Beşiktaş'a gidip gitmeme konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları...
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan sarı kırmızılılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, teknik ve taktik antrenman yaptı.
MINA VE MUSTAFA YOK, BİFOUMA ŞÜPHELİ
Sergen Yalçın nezaretinde hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda takımdan ayrı olarak sabah-akşam düz koşu yapan Gökhan Töre ile sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Arturo Mina antrenmanda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle geçen haftadan buyana bireysel idman yapan Bifouma'nın durumu ise bir iki gün içerisinde netlik kazanacak.
Antrenman sahasında Bifouma ile yaklaşık beş dakika süren bir toplantı yapan teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncunun durumu hakkında detaylı bilgiler aldı. Tecrübeli teknik adam, önlerindeki maça Bifouma'nın yetişmesi için gerekli talimatları verirken, son kararını maçtan bir gün önce netleştirecek.
"MUTLAKA KENDİ EVİMİZDE KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor ile cuma günü kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmayı mutlaka kazanmaları gerektiğini ifade ederek, "Cuma günü oynayacağımız müsabakayı bizim için çok önemli bir hale getirdi.