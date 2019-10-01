Sergen Yalçın'dan flaş Beşiktaş açıklama!

MINA VE MUSTAFA YOK, BİFOUMA ŞÜPHELİ

Sergen Yalçın nezaretinde hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda takımdan ayrı olarak sabah-akşam düz koşu yapan Gökhan Töre ile sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Arturo Mina antrenmanda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle geçen haftadan buyana bireysel idman yapan Bifouma'nın durumu ise bir iki gün içerisinde netlik kazanacak.