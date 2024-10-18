Serdar Dursun’dan Galatasaray maçı yorumu: Demek ki Fenerbahçe şampiyon olacak

Fenerbahçe'deki kontratınız sona erdi ve pek çok takımla görüştünüz. Ancak tercihiniz Alanyaspor oldu. Bu seçiminizin sebebi nedir?
"Alanyaspor benim için sezon öncesinde mantıklı bir seçimdi. Evet, çok sayıda takımla görüştüm ama en sıcak hislerim Alanya'dan yanaydı. Tabii ki hedefim, çift haneli gol rakamlarına ulaşmak. Takımıma katkı sağlayarak Alanyaspor'un ligi en iyi yerde bitirmesine katkıda bulunmak istiyorum."
"FENERBAHÇE KARİYERİM BAŞARILI GEÇTİ"
A Milli Takım ve Fenerbahçe hedefleriniz vardı ve bu hedeflerinize ulaştınız. Bu süreç sizin için nasıl bir deneyim oldu?
"Fenerbahçe kariyerim, kendi adıma çok başarılı geçti. Geriye dönüp baktığımda 74 maça çıktım; bunların 30'u ilk 11 olmak üzere 22 gol atmayı ve 11 asist yapmayı başardım. 3 bin dakika süre aldığımı düşünürsek, yaptığım skor katkısının değerli olduğunu düşünüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Aynı şekilde, A Milli Takım sürecim de öyle... A Milli Takım formasıyla 10 maçım var; bu sürede 400 dakika oynadım ve 4'ü ilk 11'di. Bu süreye 7 gol ve 1 asist sığdırdım, bu da kariyerim için çok önemliydi."
"DEMEK Kİ BU KEZ FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"
Karagümrük ve Alanyaspor formalarıyla Galatasaray'a karşı oynadığınız maçlarda şanssız anlar yaşadınız ve kaçırdığınız goller çok konuşuldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
"Evet, doğru. Seyrantepe'de son iki sezonda Karagümrük ve Alanya ile talihsiz anlar yaşadım. Fenerbahçe'de oynarken aslında şanslıydım, çünkü Seyrantepe'de iki derbi galibiyetim var. Karagümrük maçındaki olay tamamen şans eseri gerçekleşti. Ofsaytta olup olmadığımı anlayabileceğim bir pozisyonda değildim. Kılpayı bir adımlık bir durumdu ve maalesef suç bana yüklendi. Bu sezon da Alanyaspor'la benzer bir durum yaşandı. Sanchez'in arkasına çok iyi bir şekilde deplase olmuştum, ancak topa vurmadan önce zeminden sekip kaval kemiğime çarparak dışarı gitti. Top sekmeseydi rahatlıkla kaleye girecekti ama zeminin azizliğine uğradım. Yine de, gol olsa bile yüzde yüz VAR'dan dönecekti, çünkü bizim oyuncumuz Lopez, öncesinde Jakobs'un ayağına basıyordu. Hakem de zaten o pozisyonu bekliyordu; gol olsa iptal edecekti. Karagümrük maçındaki dokunuşumla Galatasaray'a yardımcı olduğum söyleniyordu, ama Alanya maçındaki gol olsa zaten VAR'dan dönecekti... Demek ki bu kez Fenerbahçe şampiyon olacak. (Gülerek)"