Resmi açıklama geldi! Tolgay Arslan Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın transfer gündemini açıklandı ve siyah beyazlıların transferdeki son durumunu resmen paylaştı.

13 Ocak 2019 Pazar, 18:46:57 Güncelleme: 19:08:36
Resmi açıklama geldi! Tolgay Arslan Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

İşte o isimler ve transferle ilgili rakamlara dair resmi açıklamalar:

Resmi açıklama geldi! Tolgay Arslan Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

"Babel'in durumu 3 gün öncesine kadar yoktu. Bir teklif geldi, şartlar oluştu. 6 aylık kiralık olarak gidiyor. Fulham ile 2 milyon Euro'ya anlaştık."

Resmi açıklama geldi! Tolgay Arslan Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

"Ricardo'ya öyle bir teklif gelir ki reddedemeyeceği o zaman gidebilir. Şu an biz göndermek istemiyoruz o da gitmek istemiyor."

Resmi açıklama geldi! Tolgay Arslan Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

"Adriano'nun da gitmek bir talebi yok. Ben inanıyorum kamp döneminin ardından o da beklediğimiz Adriano olarak mevkisinde oynayacaktır."

Resmi açıklama geldi! Tolgay Arslan Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

"Adem ile ilgili başkanımız konuştu. Adem'i alacağız dedi. Ben daha bir şey söylemeyeyim. Henüz tam kapasitesini ortaya koymadı. Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasına girebilecek bir oyuncu."

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