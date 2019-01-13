Resmi açıklama geldi! Tolgay Arslan Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın transfer gündemini açıklandı ve siyah beyazlıların transferdeki son durumunu resmen paylaştı.
13 Ocak 2019 Pazar, 18:46:57
Güncelleme: 19:08:36
İşte o isimler ve transferle ilgili rakamlara dair resmi açıklamalar:
"Babel'in durumu 3 gün öncesine kadar yoktu. Bir teklif geldi, şartlar oluştu. 6 aylık kiralık olarak gidiyor. Fulham ile 2 milyon Euro'ya anlaştık."
"Ricardo'ya öyle bir teklif gelir ki reddedemeyeceği o zaman gidebilir. Şu an biz göndermek istemiyoruz o da gitmek istemiyor."
"Adriano'nun da gitmek bir talebi yok. Ben inanıyorum kamp döneminin ardından o da beklediğimiz Adriano olarak mevkisinde oynayacaktır."
"Adem ile ilgili başkanımız konuştu. Adem'i alacağız dedi. Ben daha bir şey söylemeyeyim. Henüz tam kapasitesini ortaya koymadı. Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasına girebilecek bir oyuncu."