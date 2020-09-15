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Ozan Tufan'dan son dakika kararı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Beşiktaş... | Transfer haberleri

Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe'de akıbeti en çok merak edilen isimlerden biri de Ozan Tufan. Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında oynadığı ve 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçta formasını Tolga Ciğerci'ye kaptıran Ozan Tufan'ın adı kısa bir süre önce Beşiktaş ile anılmıştı. Dorukhan Toköz takasıyla Beşiktaş'ın yolunu tutacağı iddia edilen yıldız futbolcu geleceği hakkında kararını verdi. İşte son gelişmeler...

15.09.2020 10:53 - Son Güncelleme: 15.09.2020 11:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





