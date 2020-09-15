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Ozan Tufan'dan son dakika kararı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Beşiktaş... | Transfer haberleri

Transfer döneminin flaş ekibi Fenerbahçe'de akıbeti en çok merak edilen isimlerden biri de Ozan Tufan. Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında oynadığı ve 2-1'lik galibiyetle ayrıldığı maçta formasını Tolga Ciğerci'ye kaptıran Ozan Tufan'ın adı kısa bir süre önce Beşiktaş ile anılmıştı. Dorukhan Toköz takasıyla Beşiktaş'ın yolunu tutacağı iddia edilen yıldız futbolcu geleceği hakkında kararını verdi. İşte son gelişmeler...

15.09.2020 10:53 - Son Güncelleme: 15.09.2020 11:06
Ozan Tufan'dan son dakika kararı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Beşiktaş... | Transfer haberleri

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçmiş bu maçta formasını Tolga Ciğerci'ye kaptıran Ozan Tufan gündem olmuştu.

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Ozan Tufan'dan son dakika kararı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Beşiktaş... | Transfer haberleri

Çaykur Rizespor maçı sonrasında moralinin bir hayli bozuk olduğu görülen Ozan'ın takım otobüsünde Caner Erkin'in, "Trip mi atıyorsun yoksa?" sözlerinden sonra muhabirin kendisine yönelik sorusuna verdiği, "Abi beni bir sal artık ya..." cevabı dikkat çekmişti.

Ozan Tufan'dan son dakika kararı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Beşiktaş... | Transfer haberleri

KAPTANLIĞI DA KAPTIRDI

Geçen sezon Emre Belözoğlu'nun, "Kaptanlık bandı senin. Sözleşmeni uzat" diye ikna ettiği Ozan Tufan, Gökhan Gönül gelir gelmez kaptanlığı tecrübeli isme kaptırmıştı.

Ozan Tufan'dan son dakika kararı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Beşiktaş... | Transfer haberleri

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de ikinci kaptanlığın da Caner Erkin'e verildiği ortaya çıktı. Ozan'ın şu an için üçüncü kaptan olduğu bildirildi.

Ozan Tufan'dan son dakika kararı! Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Beşiktaş... | Transfer haberleri

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ozan Tufan kariyeriyle ilgili kararını verdi.

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