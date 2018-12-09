Onyekurunun nargile keyfi!

Onyekuru'nun nargile keyfi!
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru'nun Çaykur Rizespor maçı sonrasında yaptığı nargile keyfi sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.
9 Aralık 2018 Pazar, 19:03:14
Güncelleme: 19:13:14
Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray, kendi evinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.
Henry Onyekuru maç boyu değerlendiremediği fırsatlar ile kaybedilen 2 puanın en büyük sorumlularından biri haline geldi.
Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı genç oyuncunun, Çaykur Rizespor maçı sonrası nargile içerek keyif yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Galatasaray taraftarları sinirden adeta çılgına döndü.
Nijeryalı futbolcu, bu sezon Galatasaray forması ile 17 maça çıkarken 4 gol katkısında bulundu.