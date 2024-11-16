Mike Tyson’ın 51 maçlık kariyerinin tek nakavtı: Dövüşmeyi bu yüzden bıraktı!

İlk yenilgisi kariyerinin dönüm noktası oldu

Tyson 1990'daki büyük yenilgisiyle spor camiasında çok konuşuldu. Japonya'daki Buster Douglas maçında beklenmedik bir şekilde 10. rauntta nakavt olarak kariyerinde bir dönüm noktasına geldi. Ancak Tyson 1996'da geri dönerek WBC ve WBA unvanlarını yeniden kazandı. Bu zafer onun boks dünyasındaki yerini pekiştirdi. Ancak 1997'deki ünlü kulak ısırma olayından sonra boks kariyeri dalgalanmaya devam etti ve son dört maçında üç yenilgi aldı.