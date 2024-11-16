Mike Tyson’ın 51 maçlık kariyerinin tek nakavtı: Dövüşmeyi bu yüzden bıraktı!

58 yaşındaki eski dünya ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson, cuma günü Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda 27 yaşındaki youtuber Jake Paul ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi ünlü boksör Mike Tyson'ın dövüşmeyi neden bıraktığı araştırılıyor. İşte Mike Tyson'ın 51 maçlık kariyerinin tek nakavtı...
İlk yenilgisi kariyerinin dönüm noktası oldu
Tyson 1990'daki büyük yenilgisiyle spor camiasında çok konuşuldu. Japonya'daki Buster Douglas maçında beklenmedik bir şekilde 10. rauntta nakavt olarak kariyerinde bir dönüm noktasına geldi. Ancak Tyson 1996'da geri dönerek WBC ve WBA unvanlarını yeniden kazandı. Bu zafer onun boks dünyasındaki yerini pekiştirdi. Ancak 1997'deki ünlü kulak ısırma olayından sonra boks kariyeri dalgalanmaya devam etti ve son dört maçında üç yenilgi aldı.
Ayrılığının ardından çok konuşuldu
Tyson boksu bıraktıktan sonra bir süre daha medyanın ilgi odağı olmayı başardı. 2006 yılında emekli olduktan sonra Tyson'ın hayatı büyük bir dönüşüm geçirdi ve daha sakin bir yaşam sürmeye başladı. Öte yandan boks dünyasına dair efsanevi kimliği her zaman onunla oldu.