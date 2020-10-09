Kritik toplantıdan karar çıktı! Galatasaray'da 3 veda
Galatasaray'da kötü gidişin ardından yönetim ve Fatih Terim arasında yapılan toplantıda ayrılık kararı çıktı. Terim satış listesine konulmasını istediği isimleri yönetime sunarken, 3 isimle yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte son dakika Galatasaray haberlerinin detayları...
09.10.2020 16:04
- Son Güncelleme: 09.10.2020 16:04
Yaz transfer döneminin kapanmasıyla birlikte yapılan ve yapılmayan hamleler Galatasaray'da eleştiri toplarken, tepkiler de yükselmeye başladı.
Teknik heyetin ısrarla istediği bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu takviyeleri gerçekleşemediği gibi satılacak isimlerin hiçbiri yollanamadı.
Bu yüzden Aslan hem transfere kaynak oluşturamadı hem de mecburen kullanacağı isimlere milyon eurolarca ücret ödemeye devam edecek.
Bu konuda rahatsız olan Fatih Terim "Maalesef satmakta başarılı olamıyoruz" çıkışıyla durumdan rahatsızlığını dile getirmişti.
YOL HARİTASI BELİRLENDİ!
Türkiye'nin haberine göre, Fatih Terim'in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde yol haritası belirlendi.