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Kritik toplantıdan karar çıktı! Galatasaray'da 3 veda

Galatasaray'da kötü gidişin ardından yönetim ve Fatih Terim arasında yapılan toplantıda ayrılık kararı çıktı. Terim satış listesine konulmasını istediği isimleri yönetime sunarken, 3 isimle yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte son dakika Galatasaray haberlerinin detayları...

09.10.2020 16:04 - Son Güncelleme: 09.10.2020 16:04
Kritik toplantıdan karar çıktı! Galatasaray'da 3 veda

Yaz transfer döneminin kapanmasıyla birlikte yapılan ve yapılmayan hamleler Galatasaray'da eleştiri toplarken, tepkiler de yükselmeye başladı.

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Kritik toplantıdan karar çıktı! Galatasaray'da 3 veda

Teknik heyetin ısrarla istediği bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu takviyeleri gerçekleşemediği gibi satılacak isimlerin hiçbiri yollanamadı.

Kritik toplantıdan karar çıktı! Galatasaray'da 3 veda

Bu yüzden Aslan hem transfere kaynak oluşturamadı hem de mecburen kullanacağı isimlere milyon eurolarca ücret ödemeye devam edecek.

Kritik toplantıdan karar çıktı! Galatasaray'da 3 veda

Bu konuda rahatsız olan Fatih Terim "Maalesef satmakta başarılı olamıyoruz" çıkışıyla durumdan rahatsızlığını dile getirmişti.

Kritik toplantıdan karar çıktı! Galatasaray'da 3 veda

YOL HARİTASI BELİRLENDİ!
Türkiye'nin haberine göre, Fatih Terim'in yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde yol haritası belirlendi.

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