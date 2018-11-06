Karius olmadı, kaleye 3 aday!

Liverpool'dan transfer edilen Loris Karius'ta umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, Tolga Zengin ve Utku'ya alternatif olarak üç isimle temasa geçmek için gün sayıyor.

6 Kasım 2018 Salı, 19:25:31 Güncelleme: 19:31:30
Karius olmadı, kaleye 3 aday!
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Karius olmadı, kaleye 3 aday!

FAVORİ VOLKAN

Siyah-beyazlılarda Alman file bekçisi Karius'un bekleneni verememesi üzerine harekete geçen yönetim, devre arasında yeni bir kaleciyi renklerine katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Güneş'in yabancı bir kaleci yerine, Başakşehir'de forma giyen (Bu sezon 1 maçta bile şans bulamadı) Volkan Babacan ile yola devam etme konusunda istekli olduğu iddia edildi.

Karius olmadı, kaleye 3 aday!
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Karius olmadı, kaleye 3 aday!

GÖRÜŞME ZAMANI

Tecrübeli file bekçisi F.Bahçe (20), Kayseri(4), Manisa (73) ve Başakşehir (152) formalarını giydi. Bugüne kadar 249 maça çıkan 30 yaşındaki Volkan, kalesinde 250 gol gördü.

Karius olmadı, kaleye 3 aday!
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Karius olmadı, kaleye 3 aday!

Volkan Babacan'ın Başakşehir ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. Güneş'in ısrarını sürdürmesi durumunda siyah-beyazlı yönetimin, önümüzdeki günlerde Başakşehir'le masaya oturabileceği öğrenildi.

Karius olmadı, kaleye 3 aday!
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Karius olmadı, kaleye 3 aday!

PLASE FABRİ
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan, fakat İngiltere'de Bettinelli'nin arkasına düşen Fabricio Ramires, eski takımına geri dönmek istiyor.

Karius olmadı, kaleye 3 aday!
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Karius olmadı, kaleye 3 aday!

Siyah- beyazlı yönetim, önümüzdeki günlerde yapacağı görüşme sonrası Liverpool kulübünü Karius- Origi takasında ikna etmeyi başarırsa, Volkan Babacan için de Başakşehir'i ikna edemezse rotasını bir diğer İngiliz kulübü olan Fulham'a çevirecek.

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