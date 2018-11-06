Karius olmadı, kaleye 3 aday!
Liverpool'dan transfer edilen Loris Karius'ta umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, Tolga Zengin ve Utku'ya alternatif olarak üç isimle temasa geçmek için gün sayıyor.
6 Kasım 2018 Salı, 19:25:31 Güncelleme: 19:31:30
Karius olmadı, kaleye 3 aday!
FAVORİ VOLKAN
Siyah-beyazlılarda Alman file bekçisi Karius'un bekleneni verememesi üzerine harekete geçen yönetim, devre arasında yeni bir kaleciyi renklerine katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Güneş'in yabancı bir kaleci yerine, Başakşehir'de forma giyen (Bu sezon 1 maçta bile şans bulamadı) Volkan Babacan ile yola devam etme konusunda istekli olduğu iddia edildi.
Karius olmadı, kaleye 3 aday!
Karius olmadı, kaleye 3 aday!
Karius olmadı, kaleye 3 aday!
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