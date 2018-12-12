İşte Galatasarayın Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Porto'ya 3-2'lik skorla yenilmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı bildi. 17 Aralık 2018 Pazartesi saat 15.00'te yapılacak olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi öncesi Galatasaray'ın eşleşmesi muhtemel bazı rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 08:48:18 Güncelleme: 08:53:06
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında evinde Porto'ya 3-2'lik skorla kaybetmesine rağmen Gelsenkirchen'den gelen iyi haberle Avrupa'daki yoluna devam etti. Schalke 04'ün evinde Lokomotiv Moskova'yı yenmesiyle temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansı yakaladı. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...
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