İşte Galatasarayın Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Porto'ya 3-2'lik skorla yenilmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı bildi. 17 Aralık 2018 Pazartesi saat 15.00'te yapılacak olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi öncesi Galatasaray'ın eşleşmesi muhtemel bazı rakipleri belli oldu. İşte o takımlar...

12 Aralık 2018 Çarşamba, 08:48:18 Güncelleme: 08:53:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





