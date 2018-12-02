Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için heyecan had safhada. 2 Aralık saat 20.00'deki başlama düdüğünden önce ünlüler isimler, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu. İşte ünlülerin derbi tahminleri.