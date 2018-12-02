Hande Erçel'in Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahmini olay (Ünlülerin derbi tahminleri)

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi heyecan artıyor. Saat 20.00'de başlayacak maç, futbolseverleri buluşturacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisi için ünlüler skor tahminin bulundu. Kimisi kazanan tarafında adını verdi, kimisi beraberliği yeğledi. Hande Erçel'in derbi tahmini ise en cesur olanı oldu. İşte ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri.

2 Aralık 2018 Pazar, 09:24:09 Güncelleme: 10:02:55
Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için heyecan had safhada. 2 Aralık saat 20.00'deki başlama düdüğünden önce ünlüler isimler, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu. İşte ünlülerin derbi tahminleri.

Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Melisa Aslı Pamuk

Beşiktaş 2-0 Galatasaray

Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Demet Akalın

Beşiktaş 0-2 Galatasaray

Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Feridun Düzağaç

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

Ünlülerin Beşiktaş-Galatasaray derbisi tahminleri

Gülper Özdemir

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

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