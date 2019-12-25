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Galatasaray'da son dakika transfer bombaları patlıyor! 9 yıldız birden

Zirve yarışına yeniden tutunmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için geri sayım başladı. Kadroyu gençleştirmek isteyen Fatih Terim, operasyon için düğmeye bastı. Bu doğrultuda bir transfer listesi hazırlayan tecrübeli teknik adam istediği isimleri yönetime sundu. Yönetim, 19-23 yaş arası tam 9 ismin bulunduğu listedeki isimler için nabız yoklamaya başladı. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmeleri...

25.12.2019 17:47 - Son Güncelleme: 25.12.2019 17:50
Galatasaray'da son dakika transfer bombaları patlıyor! 9 yıldız birden

Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'da son dakika transfer bombaları patlıyor! 9 yıldız birden

İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfere yoğunlaştı.

Galatasaray'da son dakika transfer bombaları patlıyor! 9 yıldız birden

Martin Linnes ve Mbaye Diagne'yi yeniden takıma dahil etmeyi planlayan, sarı kırmızılı ekip devrenin ikinci yarısına sil baştan bir kadro ile çıkmayı hedefliyor...

Galatasaray'da son dakika transfer bombaları patlıyor! 9 yıldız birden

Teknik direktör Fatih Terim; Belhanda, Emre Mor, Ahmet Çalık, Seri, Nzonzi, Nagatomo ve Mariano gibi yıldızların da üzerini daha önce çizmişti.

Galatasaray'da son dakika transfer bombaları patlıyor! 9 yıldız birden

Fotomaç'ın haberine göre gidenlerin ardından gelmesi planlananların yanı sıra bir de 'Gençlik Operasyonu' planı mevcut...

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