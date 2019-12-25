Galatasaray'da son dakika transfer bombaları patlıyor! 9 yıldız birden

Zirve yarışına yeniden tutunmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için geri sayım başladı. Kadroyu gençleştirmek isteyen Fatih Terim, operasyon için düğmeye bastı. Bu doğrultuda bir transfer listesi hazırlayan tecrübeli teknik adam istediği isimleri yönetime sundu. Yönetim, 19-23 yaş arası tam 9 ismin bulunduğu listedeki isimler için nabız yoklamaya başladı. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmeleri...

25.12.2019 17:47 - Son Güncelleme: 25.12.2019 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





