Galatasaray'da Sinan Gümüş şoku! Kadro dışı mı kaldı?
Geçtiğimiz yıl attığı kritik gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Sinan Gümüş'ün Galatasaray - Antalyaspor maçında kadroda olmamasının nedeni ortaya çıktı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızın Fenerbahçe ile masaya oturduğu iddia edildi.
14.03.2019 09:58
- Son Güncelleme: 14.03.2019 09:59
Galatasaray'ın genç golcüsü Sinan Gümüş'ün, sarı kırmızılı takımın 5-0 kazandığı Antalyaspor maçının kadrosuna neden alınmadığı belli oldu.
Son günlerin en çok konuşulan ismi Sinan Gümüş'le ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.
Diagne ve Mitroglou transferi ile takımdaki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu nedenle kadroya alınmadığı öğrenildi.
Sarı kırmızılı ekip ile hala sözleşme imzalamayan Sinan Gümüş'ün sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi.