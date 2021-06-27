Galatasaray'da Ozan Kabak sesleri! Geri mi dönüyor?
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Fatih Terim yönetiminde yola devam diyen ve bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin eski yıldızı milli stoper Ozan Kabak'ın Terim'i ziyaret etmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık görevine Burak Elmas geldi. Kulübün 38. başkanı olan Burak Elmas, Fatih Terim ile çok sıcak ilişkilere sahip. İkili, transfer konusunda da aynı paralelde çalışarak uyumlu olacakları yönünde sinyaller verdi. Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir transfer geldi: Ozan Kabak!
Galatasaray altyapısında parlayan Ozan Kabak, 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer oldu. Milli stoper, sadece sarı-kırmızılılara kazandırmakla kalmadı. Stuttgart'taki başarılı performans sonrasında Schalke, futbolcu için 15 milyon euro'yu kasasından çıkardı. Yani; Maviler de 4 milyon euro kar elde etti.
Ozan Kabak, Schalke'den İngiltere Premier Ligi Liverpool'a kiralandı. Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp, futbolcuyu daha önceden her ne kadar beğense de 18 milyon sterlin (22 milyon euro) ödemeye yanaşmadı. Kabak'ı tercih etmek yerine yine bir Bundesliga takımı Leipzig'den Ibrahima Konate'yi renklerine bağladılar ve savunmayı da sağlama almış oldular.
SCHALKE KESİN OLARAK SATMAK İSTİYOR
Ajansspor'un haberine göre Ozan Kabak daha önce, 'Premier Lig'de oynamak benim hayalim' deyip bu hayalini Liverpool'da gerçekleştirse de performansı ve maliyeti düşünüldüğünde tercih edilmedi. Schalke'nin de küme düşmesi ve yaşadığı mali zorluklar futbolcunun satışını gerektiriyor. Schalke, futbolcuyu satış listesine koydu ve gelecek teklifleri beklemeye başladı.
Hatta öyle ki Schalke yöneticileri Ozan Kabak'ın EURO 2020'de parlayacağından emindi. Ancak; Türkiye'nin EURO 2020'deki başarısız performansı ve Şenol Güneş'in Ozan Kabak'ı tercih etmemesi Alman ekibinin planlarını bozdu. Schalke şu sıralarda Ozan Kabak'tan zarar etmek istemiyor. Daha önce 40 milyon euro fiyat biçilen Ozan Kabak, konjonktürde ise Schalke yöneticilerinin dediği gibi, '15 milyon euro kazanalım ve en azından zarar etmeyelim' profilinde bir oyuncu durumuna geldi.