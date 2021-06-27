Galatasaray'da Ozan Kabak sesleri! Geri mi dönüyor?

Hatta öyle ki Schalke yöneticileri Ozan Kabak'ın EURO 2020'de parlayacağından emindi. Ancak; Türkiye'nin EURO 2020'deki başarısız performansı ve Şenol Güneş'in Ozan Kabak'ı tercih etmemesi Alman ekibinin planlarını bozdu. Schalke şu sıralarda Ozan Kabak'tan zarar etmek istemiyor. Daha önce 40 milyon euro fiyat biçilen Ozan Kabak, konjonktürde ise Schalke yöneticilerinin dediği gibi, '15 milyon euro kazanalım ve en azından zarar etmeyelim' profilinde bir oyuncu durumuna geldi.