Galatasaray'da masadaki stoper adayı: Riechedly Bazoer

Luyindama'nın geçen seneki performansı nedeniyle takımdan ayrılmasına ona veren Fatih Terim bu bölge için takviye istedi. Sarı-kırmızılı ekipte bu mevki için gündeme gelen isimlerden biri bonservisi Vitesse'de bulunan Riechedly Bazoer oldu. 25 yaşındaki Hollandalı için Galatasaray devreye girdi.

27.06.2021 11:40 - Son Güncelleme: 27.06.2021 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





