Galatasaray'da masadaki stoper adayı: Riechedly Bazoer
Luyindama'nın geçen seneki performansı nedeniyle takımdan ayrılmasına ona veren Fatih Terim bu bölge için takviye istedi. Sarı-kırmızılı ekipte bu mevki için gündeme gelen isimlerden biri bonservisi Vitesse'de bulunan Riechedly Bazoer oldu. 25 yaşındaki Hollandalı için Galatasaray devreye girdi.
27.06.2021 11:40
- Son Güncelleme: 27.06.2021 11:48
Luyindama'nın satılması konusunda prensip kararı alan Galatasaray araştırmalarına devam ediyor. Gündeme gelen isimlerden birisi ise sezonu Vitesse'de tamamlayan Riechedly Bazoer oldu.
Vitesse'de son sezonuna giren 25 yaşındaki stopere kulübü, "İyi bir teklif getirirsen gidebilirsin" dedi. Bunun üzerine menajeri Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar ilgi gösterdi. Ancak bir sezon sonra bedava alınabilecek oyuncu için 4 milyon euro ödemeyi reddetti.
Riechedly Bazoer, Galatasaray'a gelip daha yüksek maaş alabilme ihtimali yüzünden Vitesse'nin kendisine yaptığı "Ağustos'a kadar takım bulmalısın" çağrısına kulaklarını tıkadı.
Galatasaray, Bazoer için 2 milyon euro'nun üzerinde bir teklif düşünmüyor. İki kulüp arasında menajerler aracılığıyla pazarlıklar devam ediyor.