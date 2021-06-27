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Galatasaray'da masadaki stoper adayı: Riechedly Bazoer

Luyindama'nın geçen seneki performansı nedeniyle takımdan ayrılmasına ona veren Fatih Terim bu bölge için takviye istedi. Sarı-kırmızılı ekipte bu mevki için gündeme gelen isimlerden biri bonservisi Vitesse'de bulunan Riechedly Bazoer oldu. 25 yaşındaki Hollandalı için Galatasaray devreye girdi.

27.06.2021 11:40 - Son Güncelleme: 27.06.2021 11:48
Galatasaray'da masadaki stoper adayı: Riechedly Bazoer

Luyindama'nın satılması konusunda prensip kararı alan Galatasaray araştırmalarına devam ediyor. Gündeme gelen isimlerden birisi ise sezonu Vitesse'de tamamlayan Riechedly Bazoer oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da masadaki stoper adayı: Riechedly Bazoer

Vitesse'de son sezonuna giren 25 yaşındaki stopere kulübü, "İyi bir teklif getirirsen gidebilirsin" dedi. Bunun üzerine menajeri Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Galatasaray'da masadaki stoper adayı: Riechedly Bazoer

Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar ilgi gösterdi. Ancak bir sezon sonra bedava alınabilecek oyuncu için 4 milyon euro ödemeyi reddetti.

Galatasaray'da masadaki stoper adayı: Riechedly Bazoer

Riechedly Bazoer, Galatasaray'a gelip daha yüksek maaş alabilme ihtimali yüzünden Vitesse'nin kendisine yaptığı "Ağustos'a kadar takım bulmalısın" çağrısına kulaklarını tıkadı.

Galatasaray'da masadaki stoper adayı: Riechedly Bazoer

Galatasaray, Bazoer için 2 milyon euro'nun üzerinde bir teklif düşünmüyor. İki kulüp arasında menajerler aracılığıyla pazarlıklar devam ediyor.