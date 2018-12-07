Galatasaray'da forvete yeni aday Luis Muriel

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Luis Muriel'in adı gündeme geldi. Luis Muriel'in transferi ile Fatih Terim'in yakından ilgilendiği belirtilirken, Kolombiyalı yıldıza neden Türkiye'yi seçmesi gerektiği ve kendisi için yaptığı planları anlattı.

7 Aralık 2018 Cuma, 09:47:13 Güncelleme: 09:48:16
Galatasarayda forvete yeni aday Luis Muriel

Galatasaray'ın devre arasında forvete yapacağı ilk transfer Sevilla'da fazla forma şansı bulamayan Luis Muriel olacak gibi görünüyor...

Galatasarayda forvete yeni aday Luis Muriel

Teknik direktör Fatih Terim'in bu transfer için bizzat devrede olduğu, Kolombiyalı oyuncunun İtalyan menajeri Luci ile birkaç kez, Muriel'le de bir kez görüştüğü gelen bilgiler arasında...

Galatasarayda forvete yeni aday Luis Muriel

ÇOK MEMNUN KALDI
İtalya ve Almanya'dan da talipleri olan futbolcuya Terim'in, neden Türkiye'yi seçmesi gerektiğini, kendisi için yaptığı planları ve daha önce Türkiye'de oynayan tanıdıklarından İstanbul ve Galatasaray'la ilgili bilgi almasını önerdiği bildirildi.

Galatasarayda forvete yeni aday Luis Muriel

Terim'in aramasına çok sevinen Muriel'in Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden teklifler almasına rağmen Galatasaray'a sıcak bakmaya başladığı belirtildi.

Galatasarayda forvete yeni aday Luis Muriel

YENİ SEVGİLİSİ GALATASARAY
Galatasaray'ın Luis Muriel ile ilgilenmesi ve Fatih Terim'in yaptığı görüşme Estadio Deportivo'da da haber oldu.

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