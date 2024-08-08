Galatasaray'da çifte ayrılık! Menajerler doğruladı! Yıldız futbolcu için harekete geçtiler

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Sarı- kırmızılı ekipte iki yıldız futbolcuya aynı kulüpten sürpriz bir teklif yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Oyuncuların menajerleri, bu tekliflerin Galatasaray yönetimi tarafından kabul edildiğini açıkladı. Ayrıca, Aslan'ın sol bek pozisyonu için 30 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yapma planları olduğu da iddia edildi.