Galatasaray'a son dakika transfer şoku! Mbaye Diagne'den kötü haber...
Ortalama 12-14 milyon Avro karşılığında takımdan gönderilmesi planlanan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber geldi... Diagne'nin bonservis bedelini ilk olarak 15 milyon euro olarak belirlenmiş ancak beklenen teklif gelmeyince indirime gidilmişti. Kulüp yetkilileri Diagne ile ilgili şok gerçeği açıkladı. İşte Diagne'nin yılan hikayesine dönen trasferi ve taraftarı üzecek haber...
22.08.2019 12:47
- Son Güncelleme: 22.08.2019 12:50
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