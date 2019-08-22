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Galatasaray'a son dakika transfer şoku! Mbaye Diagne'den kötü haber...

Ortalama 12-14 milyon Avro karşılığında takımdan gönderilmesi planlanan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber geldi... Diagne'nin bonservis bedelini ilk olarak 15 milyon euro olarak belirlenmiş ancak beklenen teklif gelmeyince indirime gidilmişti. Kulüp yetkilileri Diagne ile ilgili şok gerçeği açıkladı. İşte Diagne'nin yılan hikayesine dönen trasferi ve taraftarı üzecek haber...

22.08.2019 12:47 - Son Güncelleme: 22.08.2019 12:50
Galatasaray'a son dakika transfer şoku! Mbaye Diagne'den kötü haber...

Galatasaray'a son dakika transfer şoku! 12-14 milyon Avro karşılığında satılması planlanan Diagne'den kötü haber geldi.

Galatasaray'a son dakika transfer şoku! Mbaye Diagne'den kötü haber...

Galatasaray sezona cezalı hocası Fatih Terim'den yoksun ve Denizlispor mağlubiyetiyle başlamıştı...

Galatasaray'a son dakika transfer şoku! Mbaye Diagne'den kötü haber...

Son şampiyon Cimbom, bu hafta ise sahasında taraftarı önünde Konyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray'a son dakika transfer şoku! Mbaye Diagne'den kötü haber...

Zorlu bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda hedef mutlak galibiyet.

Galatasaray'a son dakika transfer şoku! Mbaye Diagne'den kötü haber...

Lige odaklanan ve ilk galibiyet için mesai harcayan Galatasaray'da transferde de hareketli saatler yaşıyor...

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