Galatasaray stoperini İtalya'da buldu | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Başta Belhanda, Nagatomo ve Mariano olmak üzere takımda düşünülmeyen oyuncuları satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon başında büyük umutlarla kiralanan ancak istenen performansı sergileyemeyen Nzonzi, Seri ve sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor.