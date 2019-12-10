Galatasaray stoperini İtalya'da buldu | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla birlikte stoper pozisyonunda arayışa başlayan Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Roma'nın stoperi ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in de genç yıldız için olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen ve adı Henry Onyekuru, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Arda Turan gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, yeni transferiyle ikinci yarıda yeni bir başlangıç yaparak 23. şampiyonluğunu kazanma amacında...
Başta Belhanda, Nagatomo ve Mariano olmak üzere takımda düşünülmeyen oyuncuları satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon başında büyük umutlarla kiralanan ancak istenen performansı sergileyemeyen Nzonzi, Seri ve sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor.