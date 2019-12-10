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Galatasaray stoperini İtalya'da buldu | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Luyindama'nın sezonu kapatmasıyla birlikte stoper pozisyonunda arayışa başlayan Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Roma'nın stoperi ile yakından ilgilenen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim'in de genç yıldız için olumlu rapor verdiği öğrenildi.

10.12.2019 16:53 - Son Güncelleme: 10.12.2019 16:54
Galatasaray stoperini İtalya'da buldu | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Yarıştığı üç kulvarda da kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı...

Galatasaray stoperini İtalya'da buldu | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Devler Ligi'ne havlu atan Aslan, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısına yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Galatasaray stoperini İtalya'da buldu | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen ve adı Henry Onyekuru, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Arda Turan gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılılar, yeni transferiyle ikinci yarıda yeni bir başlangıç yaparak 23. şampiyonluğunu kazanma amacında...

Galatasaray stoperini İtalya'da buldu | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçiren Galatasaray, ocak ayında radikal değişiklikler yapmayı planlıyor.

Galatasaray stoperini İtalya'da buldu | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Başta Belhanda, Nagatomo ve Mariano olmak üzere takımda düşünülmeyen oyuncuları satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, sezon başında büyük umutlarla kiralanan ancak istenen performansı sergileyemeyen Nzonzi, Seri ve sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Andone ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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