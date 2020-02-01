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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinde kalan futbolcular

Ara transfer dönemi son erdi. Süper Lig takımları eksik mevkilerini doldurdu ancak elindeki oyuncuları satmakta başarısız oldu. Hem mali hem kadroda yer açmak isteyen takımlar ne yazık ki umduklarını bulamadı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın deyimi yerindeyse bazı oyuncular ellerinde patladı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinden çıkaramadığı futbolcular.

01.02.2020 11:25 - Son Güncelleme: 01.02.2020 11:32
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinde kalan futbolcular

Hürriyet'in haberine göre o liste şöyle;

ALPER POTUK
Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Kasımpaşa gibi takımların transfer etmek istediği Alper Potuk, kendisine gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçti.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinde kalan futbolcular

YUTO NAGATOMO
Sarrachi'nin gelmesiyle ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu. İtalya'dan istediği teklifleri alamadı ve Galatasaray'da kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinde kalan futbolcular

YOUNES BELHANDA
Geçtiğimiz sezonlar gibi bu sezon da adı Arap kulüpleri ile anıldı. Monaco ve Nice'in de Belhanda'yı istediği iddia edildi ancak Belhanda, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu transfer sezonunda da Galatasaray'da kalmayı seçti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinde kalan futbolcular

MIHA ZAJC
Sakatlığı nedeniyle forma bulamayan Zajc'ın menajeri son dakikaya kadar yeni bir kulüp aradı ancak fenerbahçe'nin 4 milyon euroluk talebi karşılanamadı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinde kalan futbolcular

JEREMAIN LENS
32 yaşındaki Hollandalı oyuncunun 2022'ye kadar devam edecek olan sözleşmesi gereğince bu yıl 2.3 milyon euro, geri kalan 2 yıl için de toplam 3.75 milyon euro maaş ödenecek. Lens'i Feyenoord transfer etmek istemiş ancak Hollandalı futbolcu ile maaş konusunda anlaşılamamıştı.

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