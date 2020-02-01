Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinde kalan futbolcular
Ara transfer dönemi son erdi. Süper Lig takımları eksik mevkilerini doldurdu ancak elindeki oyuncuları satmakta başarısız oldu. Hem mali hem kadroda yer açmak isteyen takımlar ne yazık ki umduklarını bulamadı. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın deyimi yerindeyse bazı oyuncular ellerinde patladı. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın elinden çıkaramadığı futbolcular.
01.02.2020 11:25
- Son Güncelleme: 01.02.2020 11:32
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