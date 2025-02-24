Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadelede kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, GS - FB derbisini canlı izleme yollarını ve şifresiz yayın seçeneklerini araştırmaya başladı.

📺 GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ 📅 Tarih: 24 Şubat 2025, Pazartesi

🕗 Saat: 20.00

📍 Stadyum: RAMS Park

📡 Yayıncı Kuruluş: beIN Sports 1

🖥️ İnternet Yayını: TOD TV

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📺 GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLE Derbiyi beIN Sports 1 kanalı canlı yayınlayacak. Maçı internetten takip etmek isteyenler ise TOD TV üzerinden üyelik oluşturarak yayını izleyebilir. Şifresiz canlı yayın seçenekleri ise bulunmamaktadır. Dikkat! Yasal olmayan yayınlar cezai yaptırımlara tabidir. Maçı resmi yayıncı kuruluş üzerinden takip etmenizi öneriyoruz. 🔥 GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ ⚽