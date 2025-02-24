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Galatasaray- Fenerbahçe maçı (DERBİ) CANLI 🔥 beIN Sports 1 şifresiz izle linki

beIN Connect canlı izle için araştırmalar hızlandı. Zirve yarışındaki ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, GS - FB derbisini canlı izlemek için yayın seçeneklerini araştırmaya başladı. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle seçenekleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 19:54 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 19:55
Galatasaray- Fenerbahçe maçı DERBİ CANLI 🔥 beIN Sports 1 şifresiz izle linki

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadelede kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, GS - FB derbisini canlı izleme yollarını ve şifresiz yayın seçeneklerini araştırmaya başladı.

Galatasaray- Fenerbahçe maçı DERBİ CANLI 🔥 beIN Sports 1 şifresiz izle linki

📺 GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ

📅 Tarih: 24 Şubat 2025, Pazartesi
🕗 Saat: 20.00
📍 Stadyum: RAMS Park
📡 Yayıncı Kuruluş: beIN Sports 1
🖥️ İnternet Yayını: TOD TV

Galatasaray- Fenerbahçe maçı DERBİ CANLI 🔥 beIN Sports 1 şifresiz izle linki

DERBİYİ BEDAVA VEREN YABANCI KANALLAR LİSTESİ

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  • Burundi DStv NowESPN Africa
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  • Dominica Disney+ Caribbean
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  • Ekvador Disney+ Sur
  • El Salvador Disney+ Norte
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  • Eritrea DStv NowESPN Africa
  • Ethiyopya DStv NowESPN Africa
  • Fransa beIN SPORTS CONNECTFreemyCANALbeIN Sports 2
  • Gabon DStv NowESPN Africa
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  • Gana DStv NowESPN Africa
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  • Malavi DStv NowESPN Africa
  • Mali DStv NowESPN Africa
  • Martinik Disney+ Caribbean
  • Moritanya DStv Now
  • Mauritius DStv NowESPN Africa
  • Mayotte ESPN Africa
  • Meksika Disney+ Mexico
  • Montserrat Disney+ Caribbean
  • Mozambik DStv NowESPN Africa
  • Namibya DStv NowESPN Africa
  • Nikaragua Disney+ Norte
  • Nijer DStv NowESPN Africa
  • Nijerya ESPN Africa
  • Panama Disney+ Norte
  • Paraguay Disney+ Argentina
  • Peru Disney+ Chile
  • Portekiz Sport TV MultiscreenSport TV1
  • Porto Riko Fanatiz USADisney+ Caribbean
  • Reunion ESPN Africa
  • Rusya matchtv.ruSportbox.ruМатч! Футбол 3
  • Ruanda ESPN Africa
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  • Saint Helena ESPN Africa
  • St. Kitts ve Nevis Disney+ Caribbean
  • St. Lucia Disney+ Caribbean
  • Saint Martin Disney+ Caribbean
  • Senegal DStv NowESPN Africa
  • Seyşeller DStv NowESPN Africa
  • Sierra Leone DStv NowESPN Africa
  • Güney Afrika ESPN Africa
  • Güney Sudan DStv Now
  • St. Vincent / Grenadines Disney+ Caribbean
  • Sudan DStv Now
  • Svaziland DStv NowESPN Africa
  • São Tomé and Príncipe ESPN Africa
  • Tanzanya DStv NowESPN Africa
  • Togo DStv NowESPN Africa
  • Trinidad Tobago Disney+ Caribbean
  • Türkiye Digiturk PlaybeIN CONNECT TurkeyTODbeIN Sports 1 Turkey
  • U.S. Virgin Islands Disney+ Caribbean
  • Uganda DStv NowESPN Africa
  • Uruguay Disney+ Argentina
  • ABD Fanatiz USAfuboTVbeIN SPORTS CONNECTbeIN SPORTSbeIN SPORTS en Español
  • Venezuela Disney+ Sur
  • Zambiya ESPN Africa
  • Zimbabve DStv NowESPN Africa
Galatasaray- Fenerbahçe maçı DERBİ CANLI 🔥 beIN Sports 1 şifresiz izle linki

📺 GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLE

Derbiyi beIN Sports 1 kanalı canlı yayınlayacak. Maçı internetten takip etmek isteyenler ise TOD TV üzerinden üyelik oluşturarak yayını izleyebilir. Şifresiz canlı yayın seçenekleri ise bulunmamaktadır. Dikkat! Yasal olmayan yayınlar cezai yaptırımlara tabidir. Maçı resmi yayıncı kuruluş üzerinden takip etmenizi öneriyoruz.

🔥 GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

Galatasaray- Fenerbahçe maçı DERBİ CANLI 🔥 beIN Sports 1 şifresiz izle linki

İŞTE 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Sallai, Eren, Sara, Frankowski, Torreira, Abdülkerim, Barış, Lemina, Osimhen.

FENERBAHÇE: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Kostic, En-Nesyri, Dzeko.

📢 GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ KRİTİK DETAYLAR

🔴 İki takım Süper Lig'de 402. kez karşı karşıya gelecek.
🟡🔵 Son 10 derbide Fenerbahçe 4, Galatasaray 3 kez kazandı, 3 maç berabere bitti.
💥 Son 3 derbide ev sahibi takımlar galip gelemedi!

Dev derbi öncesinde nefesler tutuldu! Her iki takımın da şampiyonluk yarışındaki durumu göz önüne alındığında, bu mücadele Süper Lig'in kaderini belirleyebilir! 🏆💪

Galatasaray- Fenerbahçe maçı DERBİ CANLI 🔥 beIN Sports 1 şifresiz izle linki

🔥 GALATASARAY'IN LİGDEKİ DURUMU

🦁 Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de harika bir performans sergileyerek 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, 63 puanla zirvede yer alıyor.

📊 Son 5 Maç Performansı:
Galatasaray 3-0 Adana Demirspor
✅ Hatayspor 0-2 Galatasaray
✅ Galatasaray 1-0 Konyaspor
🤝 Başakşehir 1-1 Galatasaray
✅ Galatasaray 2-1 Trabzonspor

İç saha istatistikleri:
🏟️ 12 maç 📊 10 galibiyet – 2 beraberlik
🛡️ Evinde hiç mağlup olmadı!

🔎 Galatasaray'ın güçlü tarafı: Saha içi disiplini, savunma sertliği ve hücum hattındaki efektif oyun! ⚔️

Galatasaray- Fenerbahçe maçı DERBİ CANLI 🔥 beIN Sports 1 şifresiz izle linki

🟡🔵 FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Süper Lig'de 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puan farkı kapatmak için sahaya çıkacak.

📊 Son 5 Maç Performansı:
Fenerbahçe 4-1 Karagümrük
🤝 Kasımpaşa 2-2 Fenerbahçe
✅ Fenerbahçe 3-1 Samsunspor
✅ Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe
❌ Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

Deplasman performansı:
🚗 12 maç 📊 8 galibiyet – 3 beraberlik – 1 mağlubiyet
💪 Zor kaybeden bir deplasman takımı!

🔎 Fenerbahçe'nin güçlü tarafı: Hızlı hücumlar, geçiş oyunları ve duran toplarda üstünlük sağlama! ⚡⚽

Galatasaray- Fenerbahçe maçı DERBİ CANLI 🔥 beIN Sports 1 şifresiz izle linki

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve AA'dan alınmıştır.