Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan mücadelede kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, GS - FB derbisini canlı izleme yollarını ve şifresiz yayın seçeneklerini araştırmaya başladı.
📺 GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ
📅 Tarih: 24 Şubat 2025, Pazartesi
🕗 Saat: 20.00
📍 Stadyum: RAMS Park
📡 Yayıncı Kuruluş: beIN Sports 1
🖥️ İnternet Yayını: TOD TV
DERBİYİ BEDAVA VEREN YABANCI KANALLAR LİSTESİ
📺 GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLE
Derbiyi beIN Sports 1 kanalı canlı yayınlayacak. Maçı internetten takip etmek isteyenler ise TOD TV üzerinden üyelik oluşturarak yayını izleyebilir. Şifresiz canlı yayın seçenekleri ise bulunmamaktadır. Dikkat! Yasal olmayan yayınlar cezai yaptırımlara tabidir. Maçı resmi yayıncı kuruluş üzerinden takip etmenizi öneriyoruz.
🔥 GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ ⚽
İŞTE 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Sallai, Eren, Sara, Frankowski, Torreira, Abdülkerim, Barış, Lemina, Osimhen.
FENERBAHÇE: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Kostic, En-Nesyri, Dzeko.
📢 GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ KRİTİK DETAYLAR
🔴 İki takım Süper Lig'de 402. kez karşı karşıya gelecek.
🟡🔵 Son 10 derbide Fenerbahçe 4, Galatasaray 3 kez kazandı, 3 maç berabere bitti.
💥 Son 3 derbide ev sahibi takımlar galip gelemedi!
⏳ Dev derbi öncesinde nefesler tutuldu! Her iki takımın da şampiyonluk yarışındaki durumu göz önüne alındığında, bu mücadele Süper Lig'in kaderini belirleyebilir! 🏆💪
🔥 GALATASARAY'IN LİGDEKİ DURUMU
🦁 Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de harika bir performans sergileyerek 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, 63 puanla zirvede yer alıyor.
📊 Son 5 Maç Performansı:
✅ Galatasaray 3-0 Adana Demirspor
✅ Hatayspor 0-2 Galatasaray
✅ Galatasaray 1-0 Konyaspor
🤝 Başakşehir 1-1 Galatasaray
✅ Galatasaray 2-1 Trabzonspor
İç saha istatistikleri:
🏟️ 12 maç 📊 10 galibiyet – 2 beraberlik
🛡️ Evinde hiç mağlup olmadı!
🔎 Galatasaray'ın güçlü tarafı: Saha içi disiplini, savunma sertliği ve hücum hattındaki efektif oyun! ⚔️
🟡🔵 FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Süper Lig'de 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puan farkı kapatmak için sahaya çıkacak.
📊 Son 5 Maç Performansı:
✅ Fenerbahçe 4-1 Karagümrük
🤝 Kasımpaşa 2-2 Fenerbahçe
✅ Fenerbahçe 3-1 Samsunspor
✅ Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe
❌ Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
Deplasman performansı:
🚗 12 maç 📊 8 galibiyet – 3 beraberlik – 1 mağlubiyet
💪 Zor kaybeden bir deplasman takımı!
🔎 Fenerbahçe'nin güçlü tarafı: Hızlı hücumlar, geçiş oyunları ve duran toplarda üstünlük sağlama! ⚡⚽
Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve AA'dan alınmıştır.