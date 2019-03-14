Galatasaray Diagne'den sonra Trezeguet'yi de bitiriyor
Devre arasında Kasımpaşa'dan Diagne'yi 10 milyon euro bedelle transfer eden Galatasaray, Diagne'nin en iyi anlaştığı isim olan Trezeguet'nin peşine düştü. Sarı Kırmızılı ekip Trezeguet transferi ile birlikte Diagne'nin de performansının yükseleceğini düşünürken, sezon sonu bu ikiliyi Sarı Kırmızılı forma altında buluşturacak.
14.03.2019 11:51
- Son Güncelleme: 14.03.2019 11:52
Akşam'ın haberine göre devre arasında Kasımpaşa'dan golcü Diagne'yi transfer eden Galatasaray, Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet için de pazarlıklar yapmıştı. Ancak Finansal Fair Play'in getirdiği sınırlamalar sebebiyle bu transfer yatmıştı. Fakat Çin basınında çıkan haberlere göre; iki takım, sezon sonu için söz kesti.
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