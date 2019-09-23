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Futbolun efsanelerinden biriydi, şimdi görenler tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu

Pek çoğu futbol tarihine damgasını vurdu, yıllar adından söz ettirdi ve bir anda ortadan kayboldu. Kimisi de hala aktif olarak futbol oynuyor. Hepsinin tek bir ortak noktası var. O da yılları içerisindeki inanılmaz değişimleri... O da futbolun efsane isimlerimden biriydi ama yıllar ona hiç acımadı, adil davranmadı. Peki dünyaca ünlü bu yıldızı tanıdınız mı?

23.09.2019 12:36 - Son Güncelleme: 23.09.2019 12:36
Futbolun efsanelerinden biriydi, şimdi görenler tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu

Onu tanıyabilidiniz mi? Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı ancak şimdi eski halinden eser yok. Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Futbolun efsanelerinden biriydi, şimdi görenler tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu

PSV Eindhoven, Barcelona, Inter, Real Madrid, Milan... Hepsi Avrupa'nın dev kulüpleri ve bu isim tüm bu takımların formalarını giyen bir yıldız.

Futbolun efsanelerinden biriydi, şimdi görenler tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu

BU İSİM BREZİLYALI RONALDO'DAN BAŞKASI DEĞİL

Futbolun efsanelerinden biriydi, şimdi görenler tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu

Brezilyalı sporcu Ronaldo, futbolu bırakalı 7 yılı aşkın süre geçti, ancak hala en unutulmaz Futbol efsaneleri arasında başı çekiyor. Ve artık o 43 yaşında.

Futbolun efsanelerinden biriydi, şimdi görenler tanıyamıyor! Bambaşka biri oldu

Real Madrid'in eski yıldızı, arkadaşları ve ailesiyle çıktığı tatilde son derece keyifli görüntüler verdi.

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