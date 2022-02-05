Fransa'da Cengiz Ünder fırtınası: Teşekkürler Cengiz, sen bir canavarsın!
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, sahasında Angers'ı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, Marsilya'nın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Mücadelede şık bir gole imza atan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sosyal medyada Fransız taraftarlardan büyük övgü aldı.
05.02.2022 11:27
- Son Güncelleme: 05.02.2022 11:39
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, sahasında Angers'ı ağırladı.
Gollerle başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan milli yıldızımız Cengiz Ünder, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.