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Fransa'da Cengiz Ünder fırtınası: Teşekkürler Cengiz, sen bir canavarsın!

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, sahasında Angers'ı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, Marsilya'nın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Mücadelede şık bir gole imza atan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sosyal medyada Fransız taraftarlardan büyük övgü aldı.

05.02.2022 11:27 - Son Güncelleme: 05.02.2022 11:39
Fransa’da Cengiz Ünder fırtınası: Teşekkürler Cengiz, sen bir canavarsın!

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, sahasında Angers'ı ağırladı.

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Fransa’da Cengiz Ünder fırtınası: Teşekkürler Cengiz, sen bir canavarsın!

Gol düellosuna sahne olan mücadele, Marsilya'nın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Fransa’da Cengiz Ünder fırtınası: Teşekkürler Cengiz, sen bir canavarsın!

Gollerle başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan milli yıldızımız Cengiz Ünder, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Fransa’da Cengiz Ünder fırtınası: Teşekkürler Cengiz, sen bir canavarsın!

78. dakikada Kamil Milik'e sağ kenardan muazzam bir asist yapan Cengiz, Marsilya'nın 4. golünde büyük pay sahibi oldu. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Fransa’da Cengiz Ünder fırtınası: Teşekkürler Cengiz, sen bir canavarsın!

Bu sonuçla Olympique Marsilya puanını 43'e yükseltti.

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