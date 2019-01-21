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Fenerbahçe'ye Demba Ba teklifi

Galatasaray'ın da radarında bulunan Demba Ba, menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Sarı Lacivertli yönetim, Demba Ba ismini teknik direktör Ersun Yanal'a sundu.

21 Ocak 2019 Pazartesi, 08:36:30 Güncelleme: 08:37:15
Fenerbahçe'ye Demba Ba teklifi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de forvete Demba Ba'nın ismi gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye Demba Ba teklifi

Senegalli forvetin, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildiği öğrenilirken, son kararı teknik direktör Ersun Yanal'ın vereceği belirlendi.

Fenerbahçe'ye Demba Ba teklifi

Galatasaray'ın da radarında olan Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe'de forma giymiş ve 17 maçta 5 gol, 2 asistle başarılı bir grafik çizmişti.

Fenerbahçe'ye Demba Ba teklifi

OYNAMAYA HAZIR
Sakatlıkları nedeniyle son dönemde gözden düşen 33 yaşındaki yıldızın düzeldiği ve hazır durumda olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye Demba Ba teklifi

Demba Ba'nın bonservisini elinde bulunduran Çin'in Shanghai Shenhua kulübünün, oyuncuyu bedelsiz kiralamaya hazır olduğu ifade edildi.

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