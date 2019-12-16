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Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Eski yıldızına talip oldu...

Ara transfer dönemi başlıyor, kılıçlar çekiliyor... İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya gelecek gibi görünüyor. Sarı-lacivertli ekipten Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız isim için resmi teklif geldi. Sezon başında Vedat Muriqi için kıyasıya rekabet halinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşının bu perdesinin kazananı kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yeniden kıyasıya rekabete girdiği dev transfer operasyonu ve ayrıntıları...

16.12.2019 17:12 - Son Güncelleme: 16.12.2019 17:22
Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Eski yıldızına talip oldu...

Ocak ayında Fenerbahçe, dev bir transfer çalımı atmaya hazırlanıyor...

Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Eski yıldızına talip oldu...

Sportif Direktör Damien Comoli ve Ersun Yanal yönetiminde araştırmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı...

Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Eski yıldızına talip oldu...

Kanarya, sezona Rodrigues, Max Kruse, Muriqi, Gustavo, Emre Belözoğlu gibi yıldızlarla başlamıştı...

Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Eski yıldızına talip oldu...

Buna karşın henüz sadece Muriqi'den istediğini alabilen Fenerbahçe, ara transferde dev bir isme imza attırmaya hazırlanıyor...

Fenerbahçe'den Galatasaray dev transfer çalımı! Eski yıldızına talip oldu...

Kısa süre önce bu ismin adı Galatasaray ile anılmıştı...

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