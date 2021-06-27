Fenerbahçe'de hocalık koltuğu için flaş isim! Listeye bir yenisi daha eklendi
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de bu yıl şampiyon olarak 7 sezonluk hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe'de hoca adayları arasına bir yenisi daha eklendi. Takımı yabancı bir hocaya emanet etmek isteyen Ali Koç'un önümüzdeki günlerde hoca ile ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor...
MARCO SILVA
43 yaşındaki Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyeri boyunca Portekiz dışına çıkmayan Silva, teknik direktörlük kariyerinde Sporting, Olympiakos, Hull, Watford ve Everton'ı çalıştırdı. Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk 44 yaşındaki hoca, Sporting'le de Portekiz Kupası'nı kaldırdı. Son görev yaptığı Everton'da beklentilerin altında kaldı. Marco Silva ile sarı-lacivertli yönetimin her konuda anlaştığı ve yedekte beklettiği belirtiliyor.
FONSECA
48 yaşındaki Mozambik asıllı Portekizli çalıştırıcı son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştırdı. Başkent ekibini 101 karşılaşmada yöneten Fonseca, 1.77 puan ortalaması yakaladı. Fonseca daha önce Paços Ferreira, Porto, Braga ve Shakhtar Donestk gibi takımlarda görev aldı. Ülkesinde Portekiz Süper Kupa ve Portekiz Kupası'nı kazandı. Shakhtar ile Ukrayna'da 3 lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Fonseca'ya da Fenerbahçe yönetiminin yeni bir teklif yaptığı ve yanıt beklediği konuşuluyor.
PAULO SOUSA
EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden Polonya Milli Takımı'nın başında yer alan Paulo Sousa'ya teklif gittiği Boniek tarafından doğrulanmıştı. 50 yaşındaki antrenör kariyerinde Leicester, Basel, Fiorentina ve Bordeaux gibi önemli takımları çalıştırdı. Basel ile İsviçre'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli hoca, bir önceki takımı Bordeaux'da tutunamadı.