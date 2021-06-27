Fenerbahçe'de hocalık koltuğu için flaş isim! Listeye bir yenisi daha eklendi

FONSECA

48 yaşındaki Mozambik asıllı Portekizli çalıştırıcı son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştırdı. Başkent ekibini 101 karşılaşmada yöneten Fonseca, 1.77 puan ortalaması yakaladı. Fonseca daha önce Paços Ferreira, Porto, Braga ve Shakhtar Donestk gibi takımlarda görev aldı. Ülkesinde Portekiz Süper Kupa ve Portekiz Kupası'nı kazandı. Shakhtar ile Ukrayna'da 3 lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Fonseca'ya da Fenerbahçe yönetiminin yeni bir teklif yaptığı ve yanıt beklediği konuşuluyor.