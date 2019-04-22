Fenerbahçe soyunma odasında şoke eden olay!
Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Hem kötü gidişat hem de kötü futbol taraftarı çileden çıkarırken öte yandan sosyal medyada yayılan bir iddia ortalığı karışıtırdı. Fenerbahçe'nin 1-0 yenildiği maç sonrası futbolcuların soyunma odasına dürüm sipariş ettiği iddia edildi.
22.04.2019 11:06
- Son Güncelleme: 22.04.2019 11:14
TOLGAY, DÜRÜM YEDİĞİ İÇİN BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Bilindiği üzere Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sivasspor maçının devre arasında dürüm yediği için kadro dışı bırakılmış ve devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tolgay, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde de "Döner dürüm benim için fark etmiyor, her türlü yerim." demişti.
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