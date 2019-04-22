Fenerbahçe soyunma odasında şoke eden olay!

TOLGAY, DÜRÜM YEDİĞİ İÇİN BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Bilindiği üzere Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sivasspor maçının devre arasında dürüm yediği için kadro dışı bırakılmış ve devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tolgay, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde de "Döner dürüm benim için fark etmiyor, her türlü yerim." demişti.