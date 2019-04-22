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Fenerbahçe soyunma odasında şoke eden olay!

Spor Toto Süper Lig'in 29.haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Hem kötü gidişat hem de kötü futbol taraftarı çileden çıkarırken öte yandan sosyal medyada yayılan bir iddia ortalığı karışıtırdı. Fenerbahçe'nin 1-0 yenildiği maç sonrası futbolcuların soyunma odasına dürüm sipariş ettiği iddia edildi.

22.04.2019 11:06 - Son Güncelleme: 22.04.2019 11:14
Fenerbahçe soyunma odasında şoke eden olay!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Devam eden bu kötü gidişat Fenerbahçeli taraftarları kızdırırken öte yandan maç sonunda yaşandığı iddia edilen bir olay sosyal medyayı salladı.

Fenerbahçe soyunma odasında şoke eden olay!

Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Suat Arslanboğa'nın yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Efecan Karaca kaydetti.

Fenerbahçe soyunma odasında şoke eden olay!

Fenerbahçe'de bu gelişmeler yaşanırken Alanyaspor maçının ardından şok bir haber daha geldi. Fanatik'in haberine göre maç sonunda Fenerbahçeli bazı oyuncular, soyunma odasında dürüm yedi.

Fenerbahçe soyunma odasında şoke eden olay!

İŞTE İDDİALARIN NEDENİ O FOTOĞRAFLAR

Fenerbahçe soyunma odasında şoke eden olay!

TOLGAY, DÜRÜM YEDİĞİ İÇİN BEŞİKTAŞ'TA KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Bilindiği üzere Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sivasspor maçının devre arasında dürüm yediği için kadro dışı bırakılmış ve devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Tolgay, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde de "Döner dürüm benim için fark etmiyor, her türlü yerim." demişti.

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