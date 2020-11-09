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Fenerbahçe formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi...

Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Peki üzerinde Fenerbahçe forması olan bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Türk futbolunun gelecekteki büyük yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.

09.11.2020 15:33 - Son Güncelleme: 09.11.2020 16:50
Fenerbahçe formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi...

İşte başta Fenerbahçeli bu minik olmak üzere futbolcuların çocukluk fotoğrafları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi...

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Şenol Güneş
Fenerbahçe formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi...

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi...
Fenerbahçe formalı bu çocuk kim? Şimdilerde herkes onu konuşuyor! Çocukluk hayalini gerçekleştirdi...

Ozan Tufan

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