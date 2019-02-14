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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e gönderme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi transfer ettikleri için kendisine teşekkür eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap verdi. Ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in hakemler hakkındaki sözlerini eleştirdi.

14.02.2019 16:21 - Son Güncelleme: 14.02.2019 16:21
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e gönderme!

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Trabzonspor maçından sonra yaptığı "Hakemler de insandır, hata yapabilir" şeklindeki Kulüpler Birliği'nin bildirisine gönderme yapan kinayeli açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e gönderme!

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN BİLDİRİSİ HAKEM HATALARIYLA İLGİLİ DEĞİLDİ"

"Kulüpler Birliği'nin yayınladığı ve imzaladığımız açıklamanın sonuna kadar arkasındayız. Fatih Terim'in açıklamasına katılmıyorum. Fatih Terim kurnazlık yapıyor. Kulüpler Birliği'nin bildirisi hakem hatalarıyla ilgili değildi. Açıklama bir kulübün talepleri feryat edişi neticesinde kamuoyu önünde hakemlerin cezalandırılması düdük astırılmasının ne gibi sonuçlarına vesile olacağına dikkat çekmek içindi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e gönderme!

Bu yarın bir gün o takımın maçlarına hakemler çıktığı zaman neler düşüneceklerini psikolojik olarak nasıl baskı altına alabilecekleri için yapılan bir açıklamaydı. MHK ilk defa çıkıp bir kulübün doğrultusunda hakemleri cezalandırdığını ifade ediyor. Ayrılan MHK Başkanı nedense Galatasaray maçlarından sonrayı konuşuyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e gönderme!

Olay son derece bilerek ve bilinçli bir şekilde çarpıtılmıştır. Her hakem hatasından sonra düdük astırılırsa maç yönetecek hakem kalmaz"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e gönderme!

MUSTAFA CENGİZ'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in teşekkürüne cevap verdi.

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