Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e gönderme!

Bu yarın bir gün o takımın maçlarına hakemler çıktığı zaman neler düşüneceklerini psikolojik olarak nasıl baskı altına alabilecekleri için yapılan bir açıklamaydı. MHK ilk defa çıkıp bir kulübün doğrultusunda hakemleri cezalandırdığını ifade ediyor. Ayrılan MHK Başkanı nedense Galatasaray maçlarından sonrayı konuşuyor.