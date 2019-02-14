Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e gönderme!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi transfer ettikleri için kendisine teşekkür eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap verdi. Ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in hakemler hakkındaki sözlerini eleştirdi.
"KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN BİLDİRİSİ HAKEM HATALARIYLA İLGİLİ DEĞİLDİ"
"Kulüpler Birliği'nin yayınladığı ve imzaladığımız açıklamanın sonuna kadar arkasındayız. Fatih Terim'in açıklamasına katılmıyorum. Fatih Terim kurnazlık yapıyor. Kulüpler Birliği'nin bildirisi hakem hatalarıyla ilgili değildi. Açıklama bir kulübün talepleri feryat edişi neticesinde kamuoyu önünde hakemlerin cezalandırılması düdük astırılmasının ne gibi sonuçlarına vesile olacağına dikkat çekmek içindi.
Bu yarın bir gün o takımın maçlarına hakemler çıktığı zaman neler düşüneceklerini psikolojik olarak nasıl baskı altına alabilecekleri için yapılan bir açıklamaydı. MHK ilk defa çıkıp bir kulübün doğrultusunda hakemleri cezalandırdığını ifade ediyor. Ayrılan MHK Başkanı nedense Galatasaray maçlarından sonrayı konuşuyor.