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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarları Türk Telekom Stadyumu'na böyle uğurladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için Türk Telekom Stadı'na hareket etti. Ülker Stadyumu'ndan 35 otobüsle Seyrantepe'ye hareket eden sarı-lacivertli taraftarları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç uğurladı. Koç, otobüs içerisinde taraftarlarla bir araya gelirken, A Spor muhabiri ve kameramanı da bir taraftar tarafından provoke edilmeye çalışıldı.

28.09.2019 17:28 - Son Güncelleme: 28.09.2019 17:37
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarları Türk Telekom Stadyumu'na böyle uğurladı

Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam dev derbide kozlarını paylaşacak. Müthiş maça saatler kala heyecan da artmaya başlarken yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarları Türk Telekom Stadyumu'na böyle uğurladı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar stada geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarları Türk Telekom Stadyumu'na böyle uğurladı

Kadıköy'de buluşan taraftar, passolig ve kimlik kontrollerinin ardından toplu halde otobüslere alındı.


Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray derbisinin oynanacağı TT Arena'ya ulaştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarları Türk Telekom Stadyumu'na böyle uğurladı

Emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen 2 bin 500 Fenerbahçeli, kendilerine tahsis edilen otobüslerden tezahüratlarla inerek stadyuma giriş yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarları Türk Telekom Stadyumu'na böyle uğurladı

Fenerbahçe taraftarlarına derbi öncesi sürpriz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçını deplasman tribününde izleyecek olan taraftarları Ülker Stadyumu'nda uğurlamaya geldi.

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