Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarları Türk Telekom Stadyumu'na böyle uğurladı

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için Türk Telekom Stadı'na hareket etti. Ülker Stadyumu'ndan 35 otobüsle Seyrantepe'ye hareket eden sarı-lacivertli taraftarları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç uğurladı. Koç, otobüs içerisinde taraftarlarla bir araya gelirken, A Spor muhabiri ve kameramanı da bir taraftar tarafından provoke edilmeye çalışıldı.

28.09.2019 17:28 - Son Güncelleme: 28.09.2019 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





